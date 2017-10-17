بناهای تاریخی برای احیا و بهره برداری به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم رهنما بعدازظهر سه شنبه پس از بازدید از طرح های بوم گردی خلیل آباد در دیدار با فرماندار این شهرستان اظهارکرد: ایجاد شرایط لازم برای ورود گردشگران از جمله احداث هتل آپارتمان ‌ها، دفاتر خدمات مسافرتی، موزه و اقامتگاه ‌های بوم گردی در خراسان رضوی دنبال می شود.

وی افزود: بناهای قابل ‌واگذاری به بخش خصوصی نظیر آب ‌انبارها، کاروانسراها و رباط ‌ها شناسایی شده تا از طریق صندوق احیا برای احیا و بهره ‌برداری به این بخش خصوصی واگذار شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی تصریح کرد: رونق ‌بخش گردشگری و بناهای تاریخی ازجمله اهداف این سازمان بوده و در این راستا طرح مصلای نماز جمعه خلیل ‌آباد نیز در شورای فنی استان مطرح می‌ شود.

فرماندار خلیل ‌آباد نیز در این دیدار با بیان اینکه این شهرستان ظرفیت خوبی در زمینه گردشگری دارد گفت: ۱۱اثر تاریخی ثبت ‌شده در فهرست آثار ملی در خلیل آباد وجود دارد.

مجتبی شاکری افزود: مسجد جامع یکی از آثار مزبور است که برای ایجاد فضای مناسب در آن به مساعدت و همراهی میراث فرهنگی استان نیازمندیم.