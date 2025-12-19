https://mehrnews.com/x39Vjw ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲ کد خبر 6694698 استانها فارس استانها فارس ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲ سد تنگ خمار فسا سرریز شد فسا-طی بارندگیهای اخیر که چند روزی است در استان فارس وجود دارد، سد تنگ خمار در شهرستان فسا سرریز شد. دریافت 14 MB کد خبر 6694698 کپی شد مطالب مرتبط علیزاده: سامانه بارشی اخیر ۲۰۲ میلیمتر باران در لامرد فارس ثبت کرد ثبت بارشهای بیسابقه در فارس؛ ذخیره سدها به ۹۰۰ میلیون متر مکعب رسید بنایی: ۳۴ محور مواصلاتی فارس درگیر برف و باران است عملیات ترمیم خط انتقال آب شرب سد سلمان فارسی همچنان ادامه دارد ۶۴ میلی متر باران سهم شیرازیها شد امدادگر هلال احمر فارس در امدادرسانی سیل جهرم جان خود را از دست داد بارش برف در اقلید فارس بارش برف در شیراز آغاز شد برچسبها سدسازی بارش باران بارندگی سامانه بارشی شهرستان فسا فارس
