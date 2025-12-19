  1. استانها
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

سد تنگ خمار فسا سرریز شد

سد تنگ خمار فسا سرریز شد

فسا-طی بارندگی‌های اخیر که چند روزی است در استان فارس وجود دارد، سد تنگ خمار در شهرستان فسا سرریز شد.

    نظرات

    • GB ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      4 16
      پاسخ
      کدام سد ،این یک ابگیر کوتاه هست ،،،معلومه این بنده خدا تا حالا سد ندیده،
      • ناشناس DE ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
        9 1
        بنده خدا، برو عینکتو عوض کن، سد به این بزرگی را نمی بینی، بگو نمره عینکتو تغییر بدن
    • شکوهی IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      8 8
      پاسخ
      مسخره خودتون کردین این که سد نیست
    • IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      6 0
      پاسخ
      یک روز بیا ببین این یک سده تازه ساخت آبگیر چیز دیگری است البته سد کوتاه تاج ۱۸ متر
    • ثنا IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      2 2
      پاسخ
      جدی این کجاش سد هس؟
    • Mehran IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      1 0
      پاسخ
      خدا رو شکر سد کوچیکه

