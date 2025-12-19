زیرساخت، طبیعت و تنوع قومی؛ سه مزیت راهبردی گلستان برای جهش گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیایی شامگاه جمعه در آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام در نمایشگاه بینالمللی گرگان اظهار کرد: تجربه جهانی نشان میدهد توسعه زیرساختها نقش تعیینکنندهای در رشد کشورها دارد و در گلستان نیز رویکرد مدیریت استان، تمرکز بر گسترش زیرساختها بهویژه در حوزه گردشگری است.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز منابع طبیعی استان افزود: بیش از ۴۵۰ هزار هکتار از اراضی گلستان را جنگلهای هیرکانی تشکیل میدهد که حدود یکچهارم وسعت استان را دربرمیگیرد و این ظرفیت طبیعی ارزشمند میتواند به یکی از موتورهای محرک توسعه گردشگری تبدیل شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان ادامه داد: برخورداری از هشت اقلیم از مجموع ۲۳ اقلیم جهان، حضور ۱۷ قوم و خردهفرهنگ، جاذبههای متنوع تاریخی و طبیعی و همچنین ظرفیتهای گردشگری دریایی، گلستان را به استانی متمایز در نقشه گردشگری کشور بدل کرده است.
مهیایی با اشاره به نقش جشنواره فرهنگ اقوام در معرفی این توانمندیها گفت: برگزاری جشنوارهای با این گستره و تنوع فرهنگی، فرصت کمنظیری برای نمایش ظرفیتهای گردشگری استان در سطح ملی و بینالمللی فراهم میکند و میتواند زمینهساز جذب سرمایه و گردشگر باشد.
وی حضور کشورهای آسیای مرکزی در این رویداد را گامی مؤثر در تقویت تعاملات فرهنگی دانست و افزود: مشارکت کشورهایی همچون قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان و اجرای شبهای فرهنگی مشترک، اشتراکات فرهنگی ایران با کشورهای آسیای میانه را برجسته و بستر مناسبی برای توسعه همکاریهای فرهنگی ایجاد کرده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان در پایان با قدردانی از تلاشهای مجموعه میراثفرهنگی استان گفت: حضور گسترده گردشگران و تورهای مسافرتی از نقاط مختلف کشور در جشنواره، ضمن معرفی هرچه بهتر گلستان، به رونق صنایعدستی و تقویت صادرات محصولات فرهنگی استان نیز کمک کرده است.
