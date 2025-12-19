به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژاد خالقی، ظهر جمعه در تشریح آخرین وضعیت بارندگی‌ها در استان کرمان اظهار داشت: بیشترین میزان بارش در مناطق جبالبارز و فاریاب با حدود ۱۷۶ تا ۱۸۰ میلی‌متر به ثبت رسیده و پس از آن شهرستان جیرفت با ۱۵۲ میلی‌متر بارندگی در رتبه بعدی قرار دارد.

وی افزود: این حجم از بارش در بازه زمانی سه روزه، از سوی کارشناسان هواشناسی و راهداری به‌عنوان پدیده‌ای کم‌سابقه در حدود ۸۰ سال گذشته ارزیابی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به آثار و پیامدهای این بارندگی‌ها بیان کرد: زیرساخت‌هایی از قبیل پل‌ها، راه‌ها و مسیر رودخانه‌ها بر اساس بارندگی‌هایی در حدود ۵۰ میلی‌متر طراحی شده‌اند و برای چنین حجمی از بارش آمادگی نداشته‌اند؛ از این‌رو تعدادی از پل‌ها در شهرستان‌های جنوبی استان از جمله بلوک، قلعه‌گنج، فاریاب و رودبار جنوب دچار آسیب شده‌اند.

نژاد خالقی ادامه داد: تیم‌های ارزیاب متشکل از بنیاد مسکن، اداره کل راه و شهرسازی، دستگاه‌های خدمات رسان آب، برق و گاز و همچنین جمعیت هلال‌احمر در مناطق آسیب‌دیده مستقر شده‌اند و در حال برآورد میزان خسارات هستند تا گزارش نهایی برای ارسال به سازمان مدیریت بحران کشور تهیه شود.

وی با اشاره به وضعیت راه‌های ارتباطی استان کرمان گفت: راه‌های اصلی استان به‌طور کامل مسدود نیستند و در اغلب محورها مسیرهای جایگزین برقرار است، هرچند در برخی نقاط عبور موقت از کنار پل‌های آسیب‌دیده انجام می‌شود و نیروهای راهداری نیز در حال انجام عملیات ترمیم این سازه‌ها هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان در پاسخ به پرسشی درباره تخلیه روستاها در شهرستان فاریاب اظهار داشت: در یک یا دو روستا به دلیل آب‌گرفتگی، مسجد و مدرسه برای اسکان موقت سالمندان و کودکان پیش‌بینی شده و جمعیت هلال‌احمر نیز اقلام امدادی از جمله آذوقه، پتو و چادر را در اختیار خانوارهای آسیب‌دیده قرار داده است تا پس از فروکش کردن آب، امکان بازگشت ساکنان و پاکسازی منازل فراهم شود.

وی همچنین از قطع برخی راه‌های ارتباطی روستاهای کوهستانی در شمال استان کرمان به علت بارش برف خبر داد و افزود: نیروهای راهداری، دهیاری‌ها و واحد امور روستایی استانداری در حال بازگشایی این مسیرها هستند.

نژاد خالقی، تأکید کرد: با وجود شدت و گستردگی بارندگی‌ها، تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی در سطح استان کرمان گزارش نشده است.

وی از شهروندان خواست همکاری لازم را با فرمانداری‌ها و دستگاه‌های خدمات رسان داشته باشند، به‌ویژه در شهرستان‌هایی که بیشترین آسیب را از سیلاب‌های اخیر متحمل شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان در پایان از بروز مشکل در دو حلقه چاه آب آشامیدنی در شهرستان‌های قلعه‌گنج و فاریاب خبر داد و گفت: دستگاه‌های مسئول در حال بررسی و رفع این مشکل هستند.