بارش برف در جاده‌های مرتفع استان سمنان؛ زنجیر چرخ الزامی است

سمنان- رئیس پلیس راه استان سمنان از بارش برف در اتفاعات استان خبر داد و گفت: استفاده از زنجیر چرخ در محورهای مواصلاتی استان ضروری است

سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بارش برف در ارتفاعات و جاده‌های برف گیر استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: داشتن زنجیر چرخ در جاده‌های سمنان الزامی است

وی با بیان اینکه پلیس راه از تردد خودروها بدون زنجیر چرخ جلوگیری خواهد کرد، افزود: به رانندگان توصیه می‌شود که در مسیرهای کوهستانی استان تردد نداشته باشند.

فرمانده پلیس راه استان سمنان همچنین بیان کرد: همراه داشتن تجهیزات زمستانی و همچنین اطمینان از سلامت خودرو و همراه داشته سوخت کافی و تجهیزات زمستانی از الزامات رانندگی در فصل زمستان است.

بارش برف به خصوص در نیمه شمالی، ارتفاعات و شرق استان سمنان، زمین را سپید پوش و سرعت تردد خودروها را در محورهای درون و برون شهری کاهش داده است.

