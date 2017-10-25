لغو همه پرسی در کردستان عراق میخ دیگری بر تابوت صهیونیست ها بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سلامی در یادواره بزرگ شهید شاخص کشور، شهید محمد سعید جعفری که در حسینه ثارالله شهر کرمانشاه و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد اظهار داشت: کرمانشاه و مردم کرمانشاه درست مانند کوه های سربه فلک کشیده این دیار مقاوم و استوار هستند و شهدای سرفراز کرمانشاه این دیار را آسمانی کردند. این برای من افتخار و شرافتی است که امروز در جمع شما هستم.

جانشین فرماندهی سپاه پاسداران ادامه داد: امروز برای عرص ارادت به شهیدی اینجا گرد آمده ایم که به تعبیر رهبر انقلاب شهید پیشتاز، پیشرو، آگاه و خط شکن است و اکنون به عنوان شهید شاخص کشور نام و آوازه اورا اهل آسمان بهتر از اهل زمین می شناسند. اینجا یادواره شهدایی است که هجرت را مقدمه جهاد و دفاع از سرزمین ایران قرار دادند و وفاداری خود به اهل بیت را در سرزمینهای دور دست با خون خود امضا کردند.

وی با اشاره به اینکه هیچ کشوری نمی تواند بدون مجاهدت قهرمانان خود مستق و آزاد باشد، گفت: آثار شهادت شهدای این مرز و بوم اما جهانی است. اثر شهادت شهدای مدافع حرم و شهدای جنگ تحمیلی نجات جهان و امت های اسلامی از بردگی نوین غرب و ممانعت از سلطه مستکبران عالم بر داشته های مادی و معنوی ملتهاست.

سردار سلامی با اشاره به اینکه بیش از چهار دهه است که انقلاب اسلامی ایران تحت تهاجم جهان استکبار قرار دارد گفت: این یک مسئله بدیهی و روشن است تمام جنگهای منطقه با هدف نزدیک شدن به جمهوری اسلامی ایران و برای غلبه بر قدرت انقلاب اسلامی شکل گرفته است.

وی گفت: قدرت انقلاب پیش رفت و از ارتفاعات مشرف بر این سرزمین به تدریج فاصله گرفت و هزاران کیلومتر دشمنان اسلام در بلاد دور دست تهدید شدند.

سردار سلامی افزود: جوانان سرزمین های اسلامی از جمله جوانان این سرزمین و این شهیدان والا مقام در مقابل سیاست‌های دشمن در شرق مدیترانه ایستادند.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران ادامه داد: قدرت انقلاب نفوذ کرد در سرزمین های اسلامی قدرت هایی در پرتو این انقلاب ساخته شد. قدرت های که هرکدامشان بخشی از سیاست آمریکارا فرو پاشاندند.

وی تصریح کرد: یک حزب الله نیرومند توانست شکست های تاریخی و شگفت انگیز در چند جنگ از جمله جنگ ۳۳ روزه رقم بزند و رژیم صهیونیستی به عنوان سرگل اصلی سیاست های آمریکا در جهان تحقیر شد.

سردار سلامی افزود: فلسطینی ها مسلط شدند و انقلاب سنگانشان به انقلاب موشک تبدیل شد. باز هم صهوینست ها شکست خوردند و آرزوهای آمریکا همانند برفی که در پرتو این خورشید درخشان قرار بگیرد به تدریج ذوب شد وکم کم کوچک شدند.

وی ادامه داد: در سوریه یک قدرت جدیدی شکل گرفت که توانست تمام آرزوهای آمریکا اسرائیل و متحدان منطقه ای او را به گورستان بفرستد.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه آنها در عراق هم شکست خوردند، گفت: شاید امروز خبر لغو همه پرسی را در کردستان عراق شنیده باشید، این هم میخ دیگری بر تابوت آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. حقیقتا قدرتهایی نظیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در جستجوی تجزیه کشورهای اسلامی و تبدیل آنها به اجزایی کوچک بود که برای ادامه حیات متکی به آنها شوند و این یک سیاست بسار خطر ناک است. که ما در برابر اینچنین سیاسیتی ایستاده ایم و در هر سرزمینی که آنها نشانه گزاری کرده اند موفق شدیم.

وی تاکید و یادآوری کرد: جهان اسلام با یک اتحاد جدید به دولت ها و ملت هایی که همسو با ایران اسلامی عمل می کنند توانسته اند آمریکا را به حاشیه سیاست های منطقه برانند.

سردار سلامی گفت: می دانید آمریکایی ها نقشی جرئی و نه تعیین کننده در معادلات این منطقه دارد. نقششان بسیار حاشیه ای و جزئی است و در یمن بحرین پاکستان افغانستان و هرنقطه ای ناتوان از تعقیب هدفهایشان هستند. بنابر این آمریکای امروز دیگر سیمای یک قدرت جهانی چون گذشته را ندارد.

وی گفت: می بینید اولین نشانه قدرت و توانایی اعمال اراده سیاسی است که شما امروز در آمریکا این توان را نمی بینید. حتی در برابر کشورهایی کوچکی در شرق ناتوان مانده است و اگر به بحران درخاور دور در اطراف کره شمالی نگاه کنید این عجر ناتوانی را می بینید.

این مسئول با بیان اینکه داشتن توان نظامی برای مقتدر بودن کافی نیست، تاکید کرد: توانایی برای اعما این قدرت و تولید منفعت سیاسی مهم بوده و این خاصیت از آمریکایی ها گرفته شده است، به شکلی که هرچه بشتر هزینه می کنند و کمتر نتیجه می گیرند.

وی ادامه داد: این آثار زوال شتاب دار یک قدرت همانند آمریکاست و همین سخنان اخیر رئیس جمهور را آمریکا نگاه کنید اعتراف به شکست را در تمام سخنان او میبنید.

سردار سلامی گفت: شاید ظاهر و حالت رئیس جمهور آمریکا تهاجمی به نظر آید اما محتوای کلام او منفعلانه و عاجزانه و نشاندهنده یک شکست آشکار است و در پی شکست های زنجیروار آمریکا است و آنان در یک نقطه متراکم شده اند و امروز عاملی بر ناکارمدی نظام سیاسی آمریکا برای تعقیب اهداف منطقه ای و جهانیشان ایجاد شده است.

وی افزود: دیگر شما از گزینه نظامی در سخنان رئیس جمهور آمریکا آثاری ندیدید. بر عکس از توسل به شرکا برای بقای یک قدرت به نام ایران خبر گرفتید.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران یادآور شد: صحبت های اخیر رئیس جمهور آمریکا نشان از ظهور یک قدرت جدید اما مهار ناپذیر می داد که توانسته است به رغم تمام مقاومت و تهاجمات آمریکا میدان نفوذ سیاسی خویش را باز کند و برای مسلمانان به یک تکیه گاه قدررتمند تبدیل شود. اینها را شما دیدید و واقعا دیدید منطق آمریکا اینبار فرو پاشید یک کشور در مقیاس آمریکا برای اعمال خود اگر نتواند در دنیا منطقی برای اعمال خود حاکم کند می شکند.

وی بیان اینکه آیا کسی حاضر است پس از این به تعهد آمریکا اعتماد کند؟ آیا امکان تصویب توافق نامه ای که یک سوی آن آمریکا باشد، دیگر در جهان وجود دارد؟ گفت: پایان اعتبار یک قدرت پایان اوست. آمریکا نه فقط اعتماد خود را از دست داده است، بلکه اعتبار این قدرت از بین رفته است و بر عکس آنچه در مورد نظام ما در جهان می درخشد هم اعتماد به اوست و هم اعتبار و قدر اوست.

سردار سلامی ادامه داد: ما امروز به یک اقتدار معتبر تبدیل شده ایم. اقتداری که هم توسط دشمنان و هم دوستان به رسمیت شناخته می شود و این نشانه تولد یک قدرت است.

وی گفت: البته مواجه با دشمنان ما ادامه دارد اما بیش از هرزمان دیگری امروز مسط تر و قدرتمند تر هستیم و دشمنانمان از هر زمان دیگری ضعیف تر هستند.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران تاکید کرد: معنای این برآورد آن است که میدان موازنه به سود انقلاب در حال تغییر است و این آثار خون شهیدان ماست چرا که بدون شهادت، بدون مقاومت، بدون ایستادگی و بدون ثبات قدم نمی شود با قدرت های بزرگ مواجه کرد.

وی افزود: برای ۴ دهه است که ما نقطه تهاجم استکبار قرار گرفته ایم زیرا آنها از اینکه یک کشور مستقل به نام اسلام با الگوی حاکمیت ولایت فقیه شکل بگیرد که پیامش عدالت، آزادی، کرامت و شرافت و استقلال و اخلاق و پیاده شدن نظم عادلانه ای در جهان و بازیابی هویت مسلمانان و نجات آنان باشد نگران اند و این نگرانی هم جدی است و هم واقعی.

سردار سلامی تصریح کرد: می دانند در اینجا نور خداوند جلوه گر شده است روح مقاومت و جهاد در این سرزمین اوج گرفته است به همین دلیل همه توان موجود و همه ظرفیت های ممکن خود را به کار گرفته اند تا مانع از رشد شکوفه های انقلاب از این شجره طیبه در سایر بلاد اسلامی شوند اما این واقعیت را هم میدانید هرچه دشمنان ما استعداد های خود را متراکم کرده اند هرچه فتنه های عظیم راهبردی و مخرب و ویرانگر طراحی کرده اند، هرچه بر علیه آرمانهای ملت اقدام کرده اند، نتایج خفت بار و شکست های آشکاری را متحمل شده اند.

جانشین فرماندهی سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: نزدیک به ۴۰ سال قبل زمانی که آمریکایی ها با اعزام ناوهای جنگی به خلیج فارس می خواستند در مقابل اسارت جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی خودی نشان دهند آن امام بزرگ که مظهر قدرت الهی روی زمین بود و بر زبانش جز حکمت الهی جاری نمی شد، فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند از آن روز به این سمت هرچه آنها توطئه کردند جز شکست نصیبشان نشد.

وی تصریح کرد: تاریخ را کمی مرور کنیم توطئه های تجزیه طلبانه آنان ناکام شد سرزمین ایران آزاد و مستقل ماند. در طبس با نیروهای ویژه حمله کردند پیشرفته ترین تجهیزات با تمرینات وسیع به کار گرفتند اما جز آتش و خاکستر چیزی عایدشان نشد. کشور ما را تحریم اقتصادی کردند همان زمان روابط سیاسی را قطع کردند تلاش کردند ایران را در انزوای سیاسی جهانی قرار دهند اما ایران قدرتمند درخشید نه محاصره موثر بود ونه استراتژی انزوا. ایران سربلند ادامه داد.

این فرمانده ارشد نظامی با اشاره به سایر توطئه های دشمن گفت: یک جنگ ۸ ساله خارجی را با مقیاس جهانی به این کشور تحمیل کردند حقیقتا دفاع مقدس تجلی گاه شکوه ایمان این ملت در مقابل یک جهان قدرت به هم پیوسته و فشرده بود همه قدرت ها آمدند آمریکا، شوروی، اروپا، اعراب همه با هم متحد شدند هم از نظر سیاسی یک ائتلاف قدرتمند شکل دادند و هم از نظر اقتصادی ما را محاصره کردند دست دشمنان را باز گذاشتند و دلار های نفتی را همانند رودخانه ای برای حمایت از اقتصاد جنگی صدام به سمت او روانه کردند و ارتش او را به چهارمین ارتش قدرتمند جهان تبدیل کردند در خلیج فارس مستقیم علیه نفت که تکیه گاه اقتصاد جنگ ما بود وارد شدند آنجا هم شکست خوردند.

سردار سلامی گفت: ناوها و نفت کش هایشان و هم بالگردهایشان زده شد آخرین تیر را فرزندان این ملت به سمت آنان شلیک کردند. هواپیمای ما را در آسمان با صدها مسافر ناجوانمردانه منهدم کردند اما سر انجام این سرزمین مستقل و پایدار باقی ماند این تاثیر شگفت انگیز فرزندان این امت است که تصویر تعدادی از ستارگان درخشان آن را امروز شما در مقابل چشمانتان می بیند.

وی با اشاره به سیاست های تحریم فلج کننده دشمن گفت: غربی ها به این اکتفا نکردند. محاصره اقتصادی را فشرده کردند آن هم در یک دامنه جهانی که اگر هر کشوری حتی خود آمریکا تحت چنین تحریم اقتصادی قرار می داند فرو می پاشید. داستان برای فروپاشی بود تمرکز بر این کشور برای تسلط بر سرنوشت آن... این هم ناکام ماند.

سلامی با اشاره به شرایط کنونی رویارویی ایران با جهان استکبار گفت: این سیاست هنوز ادامه دارد اما سربلندی و سرافرازی ملت ایران هم ادامه دارد آنها فتنه های داخلی به پا کردند باز ملت ایران شجاعانه و دلاورانه و آگاهانه و مومنانه پاسخ گفت. آرامش سراسر جامعه ما را فرا گرفت اما استکبار با معیوب شدن یک روند مواجه شد او می خواست یک خاور میانه ای بسازد که در آن سیاست کاملا از دین جدا باشد و مسلمانان به مهره هایی برای پیشرفت استعمار تبدیل شوند او می خواست سیطره خود را برجهان اسلام کامل کند تا از انرژِی نفت اقتصاد بازار جغرافیا و از تمام موهبت های این سرزمین وسیع بهره ببرد و به یک قدرت بلامنازع جهانی تبدیل شود اما عکس این حالت اتفاق افتاد. روح جهاد و شهادت در مسلمانان زنده شد و مسلمانان از گورستان جهل مدرن با طلیعه های آگاهی و حکمت هایی که از زبان رهبری عظیم الشان این انقلاب دریافت می کردند، بیدار شدند.