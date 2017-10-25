۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۱۶

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان:

۶ مدرسه بنیاد برکت در گلستان افتتاح شد

گرگان- مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان گلستان گفت: ۶ پروژه به همت بنیاد برکت در استان گلستان به بهره‌برداری رسید.

عماد مخدومی در گفتگو با مهر اظهار کرد: در این هفته، ۶ مدرسه از طرح بنیاد برکت با زیر بنای پنج هزار ۵۷۴ مترمربع و ۵۰ کلاس درس افتتاح شد.

وی افزود: پروژه ها با اعتبار ۶۵ میلیارد ریال در شهرستان های رامیان، علی آبادکتول، آق قلا و سه مدرسه نیز در گنبد انجام شد.

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان تصریح کرد: از ابتدای سال ۸۷ بنیاد برکت در کار مدرسه سازی ورود پیدا کرده و تاکنون ۳۲ مدرسه با ۲۲۴ کلاس درس و با اعتباری معادل ۱۷ میلیارد تومان ساخته است.

وی درخصوص سیستم گرمایشی مدارس استان گفت: سه هزار و ۵۰۰ کلاس درس را به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز کردیم و امیدواریم در سه سال آینده با تخصیص اعتبارات، کل بخاری های نفتی و بخاری های گازی را جمع آوری کنیم.

مخدمی در پایان گفت: همچنین در سال ۹۶، ۸۰ کلاس درس در سطح استان نوسازی و بازسازی شد.

