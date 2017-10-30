  1. استانها
  2. گیلان
۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۰۹

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست رودبار خبر داد؛

۱۳ واحد آلاینده محیط زیست در رودبار به مراجع قضایی معرفی شدند

۱۳ واحد آلاینده محیط زیست در رودبار به مراجع قضایی معرفی شدند

رودبار- رئیس اداره حفاظت از محیط زیست رودبار از معرفی ۱۳ واحد صنعتی آلاینده محیط زیست در این شهرستان به مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست گیلان، بهروز آژ در این باره اظهار کرد: ۱۳ واحد فرآوری و روغن کشی زیتون که اقدام به رها سازی پساب آلوده خود به محیط کرده بودند به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با اشاره به صدور اخطاریه و تمکین نکردن این واحدهای صنعتی در رفع آلودگی، افزود: به همین دلیل این واحدهای به جرم تهدید علیه بهداشت عمومی به مراجع قضایی معرفی شدند .

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست رودبار خاطرنشان کرد: از سایر واحدها صنعتی درخواست شده که هرچه سریعتر تدابیری برای معضلات زیست محیطی خود انجام دهند در غیر این صورت به زودی اقدام قانونی برای این واحد نیز صورت می گیرد.

کد مطلب 4128388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها