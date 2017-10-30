۱۳ واحد آلاینده محیط زیست در رودبار به مراجع قضایی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست گیلان، بهروز آژ در این باره اظهار کرد: ۱۳ واحد فرآوری و روغن کشی زیتون که اقدام به رها سازی پساب آلوده خود به محیط کرده بودند به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با اشاره به صدور اخطاریه و تمکین نکردن این واحدهای صنعتی در رفع آلودگی، افزود: به همین دلیل این واحدهای به جرم تهدید علیه بهداشت عمومی به مراجع قضایی معرفی شدند .

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست رودبار خاطرنشان کرد: از سایر واحدها صنعتی درخواست شده که هرچه سریعتر تدابیری برای معضلات زیست محیطی خود انجام دهند در غیر این صورت به زودی اقدام قانونی برای این واحد نیز صورت می گیرد.