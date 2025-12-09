به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی، از مرکز جامع توانبخشی جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان بازدید کرد و ظرفیتها و خدمات تخصصی این مرکز مورد ارزیابی قرار داد.
احمد نفیسی نیز با قدردانی از تلاشهای تخصصی و تعهد کارکنان این مرکز، گفت: آنچه در این مجموعه مشاهده میشود، تلفیقی ارزشمند از مهارت، تعهد و خدمترسانی مؤثر به جامعه نیازمند است.
وی خطاب به کارکنان مرکز توانبخشی هلال احمر، ادامه داد: فعالیتهای شما مصداق واقعی باقیات الصالحات محسوب شده و در رفع مشکلات مردم هرمزگان نقشی حیاتی ایفا میکند.
قائم مقام استاندار هرمزگان با تشبیه خدمات هلالاحمر به دریا در بخشندگی و گستردگی، افزود: خدمات این جمعیت، همچون خلیج فارس بخشنده و امیدآفرین است.
وی در پایان با تأکید بر استمرار حمایت از چنین مراکزی، توسعه زیرساختهای توانبخشی در استان را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: وجود و تقویت این مراکز میتواند مرهمی بر بخشی از نیازهای درمانی و توانبخشی مردم باشد و لازم است در راستای خدمترسانی بیشتر، گسترش یابد.
