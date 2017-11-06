محسن کیایی جلوی دوربین «جشن دلتنگی‌» رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر روابط عمومی فیلم، فیلمبرداری فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» در میدان انقلاب تهران ادامه دارد و محسن کیایی به عنوان یکی از بازیگران اصلی فیلم صبح امروز دوشنبه ۱۵ آبان جلوی دوربین رفته است.

فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» درباره رابطه واقعی آدم‌ها و گره خوردن آن با فضای مجازی است و سازندگان فیلم تلاش دارند تا اولین نمایش فیلم در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر باشد.

بابک حمیدیان، محسن کیایی، بهنام تشکر، مینا ساداتی، پانته آ پناهی ها، ساغر قناعت به عنوان بازیگران فیلم هستند.

عوامل فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» عبارتند از کارگردان: پوریا آذربایجانی، نویسنده فیلمنامه: پوریا آذربایجانی و مونا سرتوه، مدیر فیلمبرداری: علیرضا زرین‌دست، طراح چهره‌پردازی: مهرداد میرکیانی، صدابردار: آرش برومند، تدوینگر : خشایار موحدیان صحنه‌آرا: مرتضی فربد، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: حمیدرضا غفارزاده، مسئول لباس: مرضیه حبیبی، دستیار دوم کارگردان: مهیار اسلامی، مدیر صحنه: امیرعباس دهقانی، مدیر تولید : مجید بابایی، مدیر تدارکات: حسین روزبهانی، دستیار تدارکات: اسماعیل شاهیوند، عکاس: مونا سرتوه، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: علی زادمهر، تهیه‌کننده: علی قائم‌مقامی.