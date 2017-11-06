۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۲۴

محسن کیایی جلوی دوربین «جشن دلتنگی‌» رفت

محسن کیایی بازیگر فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» به کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی علی قائم مقامی امروز جلوی دوربین رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر روابط عمومی فیلم، فیلمبرداری فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» در میدان انقلاب تهران ادامه دارد و محسن کیایی به عنوان یکی از بازیگران اصلی فیلم صبح امروز دوشنبه ۱۵ آبان جلوی دوربین رفته است.

فیلم  سینمایی «جشن دلتنگی» درباره رابطه واقعی آدم‌ها و گره خوردن آن  با فضای مجازی است و سازندگان فیلم  تلاش دارند تا اولین نمایش فیلم در  سی و ششمین جشنواره فیلم فجر باشد.

بابک حمیدیان، محسن کیایی، بهنام تشکر، مینا ساداتی، پانته آ پناهی ها، ساغر قناعت به عنوان بازیگران فیلم هستند.

عوامل فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» عبارتند از کارگردان: پوریا آذربایجانی، نویسنده فیلمنامه: پوریا آذربایجانی و مونا سرتوه، مدیر فیلمبرداری: علیرضا زرین‌دست، طراح چهره‌پردازی: مهرداد میرکیانی، صدابردار: آرش برومند، تدوینگر : خشایار موحدیان  صحنه‌آرا: مرتضی فربد، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: حمیدرضا غفارزاده، مسئول لباس: مرضیه حبیبی، دستیار دوم کارگردان: مهیار اسلامی، مدیر صحنه: امیرعباس دهقانی، مدیر تولید : مجید بابایی، مدیر تدارکات: حسین روزبهانی، دستیار تدارکات: اسماعیل شاهیوند، عکاس: مونا سرتوه، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: علی زادمهر، تهیه‌کننده: علی قائم‌مقامی.

