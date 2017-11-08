تجلی حرکت اربعین در سامرا نمایان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احمد شرفخانی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه امروز در بازدید از موکب مشترک اوقاف، حسینیه و زینبیه اعظم زنجان در سامرا درباره خدمات سازمان اوقاف به زائران اربعین حسینی در سامرا اظهار کرد: سالهای گذشته توقف در سامرا بیشتر از یک تا دو ساعت امکانپذیر نبود اما امروز این شهر در امنیت است؛ امروز تجلی حرکت اربعین خود را در شهر سامرا نشان داده است.
وی افزود: اربعین حسینی جاذبه امام حسین (ع) بود که موجب تبیین بیش از پیش واقعه کربلا شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه اربعین امروز نماد حرکت شیعه و اسلام است، تصریح کرد: امروز اربعین فرصتی شد که شهر سامرا که در غربت بود با حضور زائران بار دیگر شور و حال دیگری به خود بگیرد.
حجتالاسلام شرفخانی با بیان اینکه حضور در سامرا در امنیت کامل توفیق بزرگی برای ملت ایران است که پرچم شور حسینی را در این شهر به اهتزاز درآوردهاند، گفت: خداوند را شاکر هستیم که قیام امام حسین (ع) هر روز پرنورتر میشود.
وی به فعالیتهای اوقاف در مراسم اربعین حسینی نیز اشاره کرد و گفت: خدمترسانی به زائران حضرت اباعبداللهالحسین (ع) در حماسه عظیم پیادهروی اربعین حسینی در ۱۱ محور توسط سازمان اوقاف و امور خیریه در داخل و خارج کشور انجام میشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه خدمترسانی در محورهای شلمچه، چذابه، مرز خسروی، مهران، میرجاوه (زاهدان)، نعمانیه، کربلا، نجف، کاظمین، سامرا و طریقالحسین (ع)یعنی مسیر پیادهروی زائران از نجف به کربلا انجام میشود، خاطرنشان کرد: ۱۰موکب در عراق و پنج موکب در ایران برای خدمترسانی آماده شدهاند.
حجتالاسلام شرفخانی با اشاره به مدت زمان خدمترسانی موکبهای اوقاف به زائران اربعین حسینی یادآور شد: خدمترسانی برخی از موکبها ۲۰روز و برخی دیگر نیز حداقل ۱۰ روز است.
