به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی، نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، شامگاه سه‌شنبه ۲۱ مردادماه در جریان سفر به استان کرمانشاه از موکب شهدای کربلا اوقاف زنجان در مرز خسروی بازدید کرد.

وی در این بازدید با تأکید بر اهمیت تأمین آذوقه و خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی، گفت: همه باید در خدمت‌رسانی به زائران سهیم باشیم، چرا که این اقدام تأسی به سیره حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است. ایشان حتی به لشکریان حر بن یزید ریاحی آب داد و روش آب دادن به مرکب‌ها را آموزش داد، در حالی که همان لشکر بعدها در مقابل حضرت ایستاد و آب را بر ایشان بست.

خاموشی با بیان اینکه مسیر اربعین فرصتی ارزشمند برای کمک‌رسانی است، افزود: تاکنون حدود چهار میلیون زائر در سامانه‌های رسمی ثبت‌نام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این رقم افزایش یابد. کسانی که جان و مال خود را در این راه صرف می‌کنند، در حقیقت سود می‌برند؛ چرا که طبق آیه «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ» این تجارت، مبادله‌ای معنوی و پرثمر است.

نماینده ولی‌فقیه در سازمان اوقاف ضمن قدردانی از خادمین استان‌های زنجان، کرمانشاه و سایر موکب‌ها اظهار داشت: این خادمان بدون دریافت هیچ مزدی و صرفاً از سر عشق به سیدالشهدا (ع) در خدمت زائران هستند و سال‌هاست که در مرز خسروی به این خدمت مشغول‌اند.

حجت الاسلام خاموشی در پایان با یادآوری نقش شهید حاج قاسم سلیمانی در بازگشایی مرز خسروی گفت: امنیت امروز این مسیر مدیون تلاش‌های حاج قاسم است. اکنون این مسیر تاریخی ایرانیان به کربلا دوباره فعال شده و استقبال زائران نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. این مسیر به کاظمین، سامرا، نجف و کربلا امتداد می‌یابد و سیر جغرافیایی ارزشمندی دارد.