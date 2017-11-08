تمبر ملی «مرکز بین المللی گردشگری حلال در جزیره قشم» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمبر ملی «مرکز بین المللی گردشگری حلال در جزیره قشم» عصر چهارشنبه توسط فریدون همتی استاندار هرمزگان و حمیدرضا مومنی مدیرعامل منطقه آزاد قشم رونمایی شد. در این مراسم جزیره قشم به عنوان اولین مرکز گردشگری حلال جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.

آیت الله اکبر فلاح نژاد مسئول روابط بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام رضا جوکار امام جمعه قشم، شیخ عبدالرحیم خطیب امام جمعه اهل سنت و مهمانان کشوری و استانی در مراسم انتخاب جزیره قشم به عنوان مرکز گردشگری حلال کشور حضور داشتند.