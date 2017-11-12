برای مقابله با آلودگی هوای تهران نباید زمان را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی صبح یکشنبه در دومین جلسه کارگروه بررسی آلودگی هوای استان تهران که با حضور اعضا در استانداری تهران برگزار شد، موضوع محیط زیست را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: اگر نخواهیم، محیط زیست را جدی بگیریم، دچار مشکل می شویم، باید با کاشت نهال و افزایش فضای سبز به داد محیط زیست رسیده و برای مقابله با آلودگی هوا زمان را از دست ندهیم و در این زمینه وقت گذاشته و مردم را بسیج کنیم.

استاندار تهران گفت: همه دستگاه های اجرایی مرتبط در طرح کاهش آلودگی هوای کلانشهر تهران و سایر شهرستان های استان باید به وظایف خود برای کاهش آلودگی هوا عمل کنند.

مقیمی گفت: ریزگردهایی که برخی روزها تهران را تحت تاثیر قرار می دهد نیز باید کنترل شده و دستگاه های مرتبط به وظایف خود در این زمینه به خوبی عمل کنند.

وی همچنین بر ایجاد مراکزی برای شارژ موتورسیکلت های برقی در سطح شهر تهران تاکید کرد و افزود: این اقدام برای اجرای این طرح جایگزینی موتورسیکلت های بنزینی که نقش مهمی در کاهش آلودگی هوای پایتخت دارد، ضروری است.



