دو هزار جلد قرآن کریم میان زائران اربعین حسینی توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر امیرنیا مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج فعالیت های قرآنی در گفت و گو با خبرنگار معاونت قرآن و عترت گفت :اربعین جریان بزرگ فرهنگی و دینی است که در قرون متمادی به پاسداشت رنج ها و ملالت ها که اهل بیت و پیامبر پس از واقعه کربلا متحمل شدند ،توسط شیعیان گرامی داشته می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه به یاری خداوند مراسم پیاده روی اربعین به صورت ویژه فرهنگ سازی و موجب جلب توجه بسیاری از مردم در سراسر جهان شده است ،افزود: در ابتدا مراسم راهپیمایی اربعین به جهان شیعه تعلق داشت ،اما خون پاک امام حسین (ع) و یاران ایشان نظر سایر ادیان ،مذاهب و اقوام را به خود جلب کرد و آنها نیز سر تعظیم به این فداکاری و ایثار فرود آوردند و جمعیت چندصد میلیونی راهپیمایان اربعین گواه این مدعاست.

امیرنیا در ادامه اظهار داشت : در سال های اخیر علاوه بر شیعیان و اهالی تسنن در کشورهای ایران و عراق مسلمانان سایر کشورهای اسلامی علی الخصوص پاکستان و افغانستان در این راهپیمایی بزرگ شرکت می کنند و انتظار آنها از کشورهای اسلامی علی الخصوص ایران این است که حمایت مادی و معنوی خود را نسبت به این امر ادامه دهند.

مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج ضمن اشاره به اینکه بخش فرهنگی ستاد پاسداشت اربعین در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است ، عنوان کرد : بر این اساس هر معاونت بر اساس شخص و شرح وظایفی که بر عهده دارد عمل خواهد کرد و معاونت قرآن و عترت نیز با پیشگامی در همه فعالیت ها ٣ موضوع محوری در این زمینه را مدنظر قرار داده است:

١-چاپ و توزیع زیارت عاشورا به میزان ٣ هزار تیراژ در سراسر کشور

٢- چاپ و توزیع زیارت عاشورا و زیارت اربعین به تیراژ ١٣٠ هزار نسخه و در اختیار قرار دادن آن ها در مرزهای چذابه ،شلمچه و مهران و دیوار نویسی با محوریت اربعین در استان ایلام

٣-چاپ و توزیع قرآن کریم به ترجمه اردو به دوسبک ترجمه شیعی و سنی که این مورد خاص مربوط به برادران اهل تسنن کشور پاکستان اقدام شده و در مسیر بازگشت از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان در اختیار زواران قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد : با توجه به اینکه پیوند بین مذاهب اسلامی از طریق اصول دین یعنی پیامبر اکرم (ص) و قرآن کریم که دستورات الهی و جزو مشترکات جهان اسلام هستند،بهترین روش برای تالیف علوم و ایجاد ارتباط بین جامعه مسلمانان می باشد.

امیرنیا با اشاره به اقدام خوبی که موسسه ترجمان وحی مبنی بر ترجمه قرآن را برای آشنایی بیشتر جامعه شیعه و سنی به ٢ سبک در اصل قرآن جانمایی کرده است ، اذعان داشت : این امر علاوه بر مقایسه قوت کار از توطئه دشمنان که قرآن شیعی و سنی باهم متفاوت است جلوگیری کرده و آن را خنثی می سازد.