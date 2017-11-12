حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با اشاره به اینکه همایش اربعین حسینی گُواه دلدادگی و عشق آزادگان جهان به امام حسین (ع) است، افزود: در این پیاده‌روی بزرگ فرهنگی، میلیون‌ها انسان آزاده از سراسر جهان به دور از رنگ، نژاد و مذهب، مسافت طولانی را با پای پیاده طی کردند تا عشق و ارادت خود را به ابا عبدالله الحسین (ع) نشان دهند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، حضور میلیونی شیعیان، آزادگان و دوستداران اهل بیت (علیهم السلام) در مراسم پیاده‌روی اربعین را تجدید بیعت با آرمان‌های کربلا و اعلام آمادگی برای دفاع از اسلام ناب محمدی (ص) دانست.

حیدری با بیان اینکه هر ساله شاهد حضور باشکوه‌تر زائران در این مراسم نسبت به سال‌های گذشته هستیم، خاطرنشان کرد: این امر، نشان‌دهنده آن است که عنادورزی و عدم‌پوشش شبکه‌های دنیا نسبت به این واقعه بزرگ، نتوانسته سبب فاصله بین دلدادگان فرهنگ عاشورایی و امام حسین(ع) شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به حضور میلیونی زائران در مراسم اربعین، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران نیز همگام با خیران و دوستداران اهل بیت (علیه‌السلام)، موکب حضرت علی‌اصغر(ع) را در کیلومتر ۸ جاده کوت به نعمانیه عراق برپا کرد.

موکب اوقاف مازندران از ۹ آبان ماه فعالیت خود را آغاز و در ۲۰ آبان به کار خود پایان داد و در راستای خدمت به زائران، در این موکب روزانه ۱۰ هزار پرس غذای گرم در بین زائران ابا عبدالله الحسین (ع) توزیع شد.

با توجه به حضور میلیونی زائران اربعین و با بهره‌گیری از معارف اهل بیت (ع) و آموزه‌های دین اسلام دوستداران اهل بیت (ع) برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی در حاشیه این مراسم برگزار شد.