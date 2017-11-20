بازار برده فروشی داعش در شهرهای ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، گروهک تروریستی داعش که حالا بیشتر پایگاه های خود را در شهرهای سوریه و عراق از دست داده، بازار برده فروشی خود را در سه شهر ترکیه به راه انداخته است.

بر اساس این خبر، تروریست های داعش شماری از دختران و کودکان ایزدی را ربوده و به همراه اعضای خانواده تروریست ها به ترکیه منتقل کرده است و حالا با شماری از خانواده های افراد ربوده شده مذاکره می کند تا در مقابل دریافت چند هزار دلار دختران ایزدی را آزاد کند.

علاوه بر آن «علی الخانصوری» یکی از فعالان حقوق بشری ایزدی اعلان کرده که داعش در سه شهر «آنکارا»، «غازی انتپ» و «شانلی‌اورفه» اقدام به فروش دختران و کودکان ایزدی می کند. این فعال عراقی تأکید کرد که تروریست های داعش به دختران و کودکان ایزدی که در چنگال داعش گرفتار هستند اجازه می دهد با خانواده های خود صحبت کنند و به این ترتیب غرامت های مالی سنگینی در ازای آزادی آنها از خانواده هایشان درخواست می کند.

روز شنبه گذشته دو دختر ایزدی عراقی در ازای پرداخت ۳۰ هزار دلار از چنگ داعش رها شدند، این دو دختر که ۱۷ و ۱۹ ساله بودند در سوریه نگهداری می شدند و از سال ۲۰۱۴ تاکنون در اسارت داعش بوده اند.

تروریست های داعش دست کم ۵ هزار شهروند ایزدی که بیشتر آنها را کودکان و زنان تشکیل می دهند از شهر سنجار در غرب موصل به اسارت گرفته است و در حالی که زنان را به عنوان برده خرید و فروش می کند، کودکان ایزدی را وادار می کند تا در اردوگاه های نظامی آموزش ببینند و به داعش بپیوندند.