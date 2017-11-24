مراسم نخستین سالگرد ارتحال آیت الله موسوی اردبیلی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نخستین سالگرد ارتحال آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی شامگاه پنج‌شنبه در مسجد اعظم قم برگزار شد.

در این مراسم آیات عظام نوری همدانی، علوی گرگانی، سبحانی، شبیری زنجانی و جوادی آملی از مراجع تقلید و نیز حضرات آیات ابراهیم امینی، مرتضی مقتدایی، سید هاشم حسینی بوشهری و جواد فاضل لنکرانی از اساتید حوزه علمیه قم حضور داشتند.

حجت الاسلام سید علی خمینی، شیخ صلاح الدین رهبر شیعیان ترکیه، نماینده دفتر مقام معظم رهبری، نمایندگان بیوت آیات عظام سیستانی، تبریزی، مکارم شیرازی و هاشمی شاهرودی، اعضای جامعه مدرسین و جمعی از علما و فضلای حوزه علمیه قم از دیگر شرکت کنندگان در این مراسم بودند.

استاد حوزه علمیه قم در این مراسم طی سخنانی با بیان اینکه مرحوم آیت الله العظمی موسوی اردبیلی یکی از علما، مدافعین حریم دین و یکی از مراجع تأثیرگذار در جامعه بود، گفت: این عالم ربانی در خانواده‌ای مذهبی و دینی به دنیا آمد و برای تحصیل وارد حوزه علمیه شد.

حجت الاسلام فاضل کدکنی، افزود: یکی از امتیازات و توفیقات مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی این بوده است که هم از اساتید حوزه علمیه قم و برکات آنها و هم از برکات حوزه علمیه نجف و مراجع آنها هر دو بهره بردند.

وی افزود: آیت الله موسوی اردبیلی سطوح عالی حوزه را نزد آیات عظام حکیم، خویی و سید عبدالهادی شیرازی و نیز برخی بزرگان نجف گذراند.

این استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: روح سرشار از استعداد آیت الله موسوی اردبیلی باعث شد تا در کنار تدریس و مباحث علمی و تربیت فضلا و شاگردان، با بهائیت آن روز به صورت جدی مبارزه داشته باشد.

وی تأسیس مدرسه، مؤسسه خیریه امیر المؤنین(ع)، کانون توحید، تشکیل حوزه علمیه، برگزاری جلسات تفسیر به همراه شهیدان مطهری، بهشتی و باهنر را از برخی خدمات این مرجع تقلید فقید برشمرد.

حجت الاسلام فاضل کدکنی، با بیان اینکه مرحوم موسوی اردبیلی شخصیتی مجاهد داشت و معتقد به انقلاب اسلامی و شیفته امام راحل بود، اظهار داشت: این عالم ربانی در همه مراحل انقلاب و سخنرانی‌ها کنار امام راحل، همفکر و مورد اعتماد امام و نیز بازوی توانا برای رهبر بود.

وی اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب و اعتماد امام راحل به آیت الله موسوی اردبیلی، ایشان پست‌های حساسی را از جمله در شورای انقلاب، مجلس خبرگان رهبری، امامت جمعه، دادستانی کل و دیوان عدالت بر عهده گرفتند.

مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی مشاوری امین برای امام راحل بود

سخنران این مراسم گفت: مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی در موارد مختلف مشاوری امین، صاحب نظری جامع الشرایط و چشم و بازویی برای رهبر کبیر انقلاب بودند.

وی افزود: این مرجع تقلید همیشه در این فکر و آرزو بود که چرا حوزه علمیه باید در قربت باشد و چرا دنیا حرف حوزه را نمی‌فهمد و معتقد بود تا زمانی که این‌گونه باشد و ارتباط حوزه و دانشگاه ضعیف باشد برنامه‌ها نمی‌تواند پاسخگوی نیاز آینده باشد و از ابتدا به فکر تأسیس مدرسه و دانشگاه بود.

حجت الاسلام کدکنی، گفت: اکنون دانشگاه مفید که ثمره این مرجع فقید است بیش از 10 هزار فارغ التحصیل دارد و حدود 3 هزار نفر هم در آن مشغول تحصیل هستند.

وی افزود: عالم و فقیهی با این خدمات هرگز مرده نیست و تا زمانی که از آثار و خدماتش استفاده می‌شود همچنان زنده است و بر دل‌ها حکومت می‌کند.

مرگ و زندگی در حیات مادی خلاصه نمی‌شود

استاد حوزه علمیه قم عنوان کرد: در زبان قرآن مرگ و زندگی در این حیات مادی و موقت خلاصه نمی‌شود و چه بسیار افرادی که از این زندگی مادی بهره‌مند هستند اما قرآن آن‌ها را زنده به حساب نمی‌آورد و چه بسیار افرادی که زندکی موقت آن‌ها پایان یافته ولی قرآن کریم آن‌ها را زنده می‌داند.

وی با بیان اینکه دسته اولی که قرآن اجازه نمی‌دهد حتی به آن‌ها کلمه مرده اطلاق بشود شهدا هستند، افزود: علاوه بر آن علما و پیشوایان دینی که همچون شمع‌های روشن جامعه خود را روشن می‌کنند مرگ به سراغشان نمی‌رود چرا که آثار، خدمات و دفاعشان از مکتب و دین نمی‌گذارد بمیرند و نامشان فراموش شود.

استاد حوزه علمیه مشهد، تصریح کرد: بنا بر سخن امیرالمؤمنین(ع) تا زمانی که نیاز جامعه به دین احساس شود و تا زمانی که آثار و تألیفات عالمان، مساجد و دانشگاه‌هایی که تأسیس کردند مورد استفاده قرار بگیرد نامشان نیز زنده و جاوید است.