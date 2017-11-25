  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۳

مسابقه دیجیتالی «امنیت در اشتغال و اقتصاد مقاومتی» برگزار می شود

مسابقه دیجیتالی «امنیت در اشتغال و اقتصاد مقاومتی» برگزار می شود

سومین مسابقه دیجیتالی «روایتگر » با عنوان «روایتگر امنیت در اشتغال و اقتصاد مقاومتی» از سوی فرهنگسرای فناوری اطلاعات در فضای مجازی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه در راستای تبیین شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر «اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال» برگزار می شود و علاقمندان می توانند آثار خود را با موضوع «امنیت در اشتغال و اقتصاد مقاومتی » در قالب مقاله، وب سایت، راه اندازی کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام به دبیرخانه مسابقه به نشانی www.revayatgar۹۶.ir ارسال کنند.

مهلت شرکت در این مسابقه ۲۵ آذر ماه سال جاری است. پس از داوری به آثار برتر جوایز نفیسی اهدا می شود.

مرحله اول این مسابقه با عنوان «روایتگر روح الله» در خرداد ماه و مرحله دوم با عنوان« روایتگر حمایت از کار و تولید ملی» در شهریور ماه سال جاری توسط فرهنگسرای فناوری اطلاعات، برگزار شده است.

کد مطلب 4154213

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها