مسابقه دیجیتالی «امنیت در اشتغال و اقتصاد مقاومتی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه در راستای تبیین شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر «اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال» برگزار می شود و علاقمندان می توانند آثار خود را با موضوع «امنیت در اشتغال و اقتصاد مقاومتی » در قالب مقاله، وب سایت، راه اندازی کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام به دبیرخانه مسابقه به نشانی www.revayatgar۹۶.ir ارسال کنند.

مهلت شرکت در این مسابقه ۲۵ آذر ماه سال جاری است. پس از داوری به آثار برتر جوایز نفیسی اهدا می شود.

مرحله اول این مسابقه با عنوان «روایتگر روح الله» در خرداد ماه و مرحله دوم با عنوان« روایتگر حمایت از کار و تولید ملی» در شهریور ماه سال جاری توسط فرهنگسرای فناوری اطلاعات، برگزار شده است.