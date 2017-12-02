جشن سالگرد «عمارت روبه رو» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه فرهنگی_هنری «عمارت رو به رو» در جشن یک سالگی خود برنامه های ویژه ای برگزار می کند.

این عمارت که آذر ماه سال ۹۵ افتتاح شد، برنامه های متنوع فرهنگی –هنری بویژه در حوزه های موسیقی، هنرهای تجسمی و نمایش را با هدف مواجهه با ایده ها و تجربه های نو برگزار کرده است.

برنامه های عمارت روبرو از روز شنبه یازدهم آذر ماه آغاز و تا روز جمعه هفدهم آذر ماه با میزبانی از هنرمندان، دانشجویان و علاقمندان ادامه خواهد داشت.

برنامه های فرهنگی مجموعه از امروز شنبه یازدهم آذرماه با افتتاح نمایشگاه گروهی هنرمندان تجسمی از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۶ و اجرای موسیقی «سردار مست» با حضور امیر صارمی و فرهاد لقایی از ساعت ۱۸ لغایت ۲۰ آغاز می شود.

روز یکشنبه دوازدهم آذر ماه «ساخته های ایرنی برای پیانو» با حضور مطهر حسینی، کارن سلاجقه و یزدانیکرنگیان از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ اجرا می شود و دوشنبه ۱۳ آذر ماه نشست «دیالکتیک و هنر» با حضور محمدمهدی اردبیلی، خشایار حضرتی وند و احسان سلامت از ساعت ۱۸ الی ۲۰ برگزار خواهد شد.

برنامه های عمارت روبرو در روز سه شنبه چهاردهم آذر ماه با اجرای میزگرد «بررسی مکان های تنفس شهری» با حضور محمدرضا حائری از ساعت ۱۱ الی ۱۳ ادامه خواهد داشت و چهارشنبه «دوئت الکتروآکوستیک» با حضور پیتر پیر حسینلو و پرویز نوروزی از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ اجرا می شود، نشست «موسیقی معاصر» با حضور نادر مشایخی از ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰ و اجرای کنسرت «آلافور آرنالدز» آهنگساز و پیانیست ایسلندی در روز جمعه هفدهم آذرماه از برنامه های دیگر این مجموعه فرهنگی هنری خواهد بود.

تمامی برنامه های یاد شده رایگان و ورود برای علاقمندان آزاد است.