به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشست‌های میان رشته‌ای «قرآن و علوم انسانی» به همت دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود. نخستین نشست با موضوع «قرآن و تربیت» سه شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ رأس ساعت ۱۳ الی ۱۵ با حضور دکتر خسرو باقری استاد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

جلسه دیگر این نشست با عنوان «قرآن و علوم شناختی» سه شنبه ۲۵ آبان ماه رأس ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹ با سخنرانی حجج الاسلام علیرضا فاطمی نیا و محمد سادات منصوری برگزار می‌شود. برگزاری جلسه «قرآن و اقتصاد» نیز با حضور عادل پیغامی رأس ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹ است. یکی دیگر از این نشست‌ها با عنوان «اسلوب قرآن در بیان تاریخ» است که یکشنبه ۱۶ آذرماه ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹ برگزار می‌شود.

جلسه «زیبایی شناسی و قرآن» سه شنبه ۳۰ آذرماه با حضور قاسم مرزی برگزار خواهد شد. نشست «قرآن و فلسفه» نیز سه شنبه ۷ دی ماه ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹ با حضور احد فرامرز قراملکی برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این نشست به آدرس اینترنتی www.sbu.ac.ir/webinar مراجعه نمایند.