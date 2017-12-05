فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عملکرد بنیاد شهید در خدمت رسانی به ایثارگران زلزله کرمانشاه اظهار داشت: پس از زلزله، ایثارگران به خاطر شرایط و وضعیت جسمی شان کمترین خدمات را دریافت کرده اند و به وضعیت این افراد رسیدگی نشده، به طوری که گویا کم کار ترین حوزه مدیریتی کشور، بنیاد شهید است.

وی ادامه داد: با وجود فراوانی تعداد جانبازان، ایثارگران، خانواده ها و همسران شهدا، جانبازان قطع نخاع، فرزندان شهدا، پدر و مادرهای شهدا در مناطق زلزله زده متاسفانه رئیس بنیاد شهید تاکنون بازدیدی نداشته و به اوضاع خانواده های تحت پوشش این بنیاد رسیدگی نکرده است.

تجری گفت: زمانی که از هلال احمر برای کمک به خانواده های ایثارگران خدمات مطالبه می کنیم، اعلام می کنند بنیاد شهید خدماتی از هلال احمر برای ارائه به ایثارگران دریافت کرده است، اما متاسفانه تاکنون بنیاد شهید هیچ خدمتی به ایثارگران ارائه نداده است و مردم و مسئولان به کمک این عزیزان آمده اند.

نماینده مردم سرپل ذهاب و قصر شیرین درمجلس همچنین با انتقاد از نحوه سفر وزیر جهاد کشاورزی به مناطق زلزله زده و با فرمایشی خواندن این سفر اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی هنوز تکلیف خسارات دامی و تسهیلات خرید دام، بذر و نهال کشاورزان و دامداران منطقه را روشن نکرده است.

وی با بیان اینکه شنیده ام در سفر آقای حجتی به مناطق زلزله زده با سه نوع غذا از ایشان پذیرایی شده است، گفت: آقای حجتی سفری فرمایشی به مناطق زلزله زده داشت، این سفر هیچ مصوبه ای هم نداشت اگر موضوعی نیز به تصویب رسید، با رایزنی سایر مسئولان اجرایی و مسئولان استانی بوده است.

به گزارش مهر ، سرپل ذهاب در جریان هشت سال جنگ تحمیلی بیش از ۸۷۴ شهید، ۱۶۳ آزاده و یک هزار و ۴۰۰ جانباز تقدیم انقلاب اسلامی ایران کرده است.