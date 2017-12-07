پیروزی تایتان مرکوری، بیمه رازی و ایزی پایپ برابر حریفان

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان از صبح امروز پنجشنبه در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد و فردا شب با مشخص شدن تیم های برتر به پایان می رسد.

بر این اساس تیم ایزی پایپ کاشان در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی این رقابت ها با نتیجه ۷ بر ۳ از سد تیم رایندی گرجستان گذشت. نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری ۸ – روبرتی دینگاشویلی صفر

۶۱ کیلوگرم: ولادمیر خینچیگاشویلی ۱۰- تیموز وانشویلی صفر

۶۵ کیلوگرم: فرزاد عموزاد ۶- آدامی بولکوادزه صفر

۷۰ کیلوگرم: حمیدرضا زرین پیکر صفر- لوان کلخساشویلی ۶

۷۴ کیلوگرم: حسین الیاسی ۱۰- گئورگی لوبجانیدزه ۲

۷۹ کیلوگرم: رضا افضلی ۴- تاریل گافرینداشویلی ۶

۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی ۱۱- زائور برادزه صفر

۹۲ کیلوگرم: حسین شهبازی ۱۲- سابا چیخالادزه ۲

۹۷ کیلوگرم: ولادیسلاوف بایتسایف ۱۹- زورابی آخوبادزه ۶

۱۲۵ کیلوگرم: گنو پتریاشویلی – لوان گوریچانی (پتریاشویلی به دلیل مصدومیت کشتی نگرفت)

تیم بیمه رازی هم در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی این رقابت ها با نتیجه ۱۰ بر صفر از سد تیم بی اس برادرز قزاقستان گذشت. نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: یونس سرمستی ۱۵ – اوکنو آبزال ۱۳

۶۱ کیلوگرم: ایمان صادقی ۱۱ - آسیلخان کاریپبکوف صفر

۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری ۱۰- سلطان بیسوف صفر

۷۰ کیلوگرم: سید احمد محمدی برنده (ضربه فنی) - کایپانو نوروخوژا

۷۴ کیلوگرم: ختیگ سابولوف ۱۲- تسوتنی برامیدزه ۲

۷۹ کیلوگرم: انور گدویف ۱۱- آدام هاسیف صفر

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور ۱۱- ژونیس آلماس صفر

۹۲ کیلوگرم: عبدالرشید سعداله یف، برنده (ضربه فنی) - علیشیر یرگالی

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج ۵- احمد باتایف ۳ (کشتی گیر قزاق به دلیل مصدومیت ادامه نداد)

۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی ۱۱ - رسول خاتایف صفر

همچنین تیم تایتان مرکوری آمریکا نیز در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی توانست تیم مونترال کانادا را با نتیجه ۹ بر یک شکست دهد. تیم هند هم با همین نتیجه از سد تیم ان اس ای آکادمیک بلغارستان گذشت.