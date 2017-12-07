تظاهرات ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی؛ حجت الاسلام احمد ملایی، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، اقدام اخیر رییس جمهور مستکبر آمریکا در معرفی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم منفور و غاصب صهیونیستی را اقدامی خصمانه از طرف آمریکا، اسرائیل و مستکبران عالم بر علیه مسلمانان دانست.

وی با محکوم نمودن این اقدام ضد انسانی و ضد بشری، گفت: آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب که در پیدا و پنهان هر توطئه و اقدامی بر علیه اسلام و مسلمین به صورت پررنگ حضور دارند پس از اینکه دیدند نقشه جنگ و تفرقه مسلمین توسط فرزند خوانده آنان، یعنی شجره خبیثه ملعونه داعش، نقش بر آب شد توطئه بسیار خطرناک و جسارت بسیار بزرگی را به ساحت اسلام و مسلمین شروع کردند.

وی ادامه داد: با اعلام نمودن قدس عزیز، این پاره قلب و قبله اول مسلمین، بعنوان پایتخت رژیم سفاک و غاصب اسرائیل توطئه ای دیگر بر علیه مسلمانان آغاز شده است.

وی اینگونه تصمیم گیری ها را نشانه عجز و ناتوانی و شکست های پی در پی جبهه ظلم دانست و گفت: اهدافی را که این ظالمان در سر می پرورانند انشاالله با حمایت آزادی خواهان عالم به گور خواهند برد.

وی اظهارامیدواری کرد: به زودی مسلمین محو و به زباله دان تاریخ پیوستن اسرائیل را به جهانیان اعلام خواهند کرد.

وی از تمامی مردم آزادی خواه استان خراسان جنوبی دعوت کرد درتظاهرات ضد آمریکایی و صهیونیستی که همزمان با سراسر کشور در تمام شهرستان های استان خراسان جنوبی فردا بعد از نماز جمعه برگزار می شود شرکت و مواضع خویش درمحکومیت توطئه رذیلانه اخیر شیطان بزرگ آمریکا بر علیه جهان اسلام در به رسمیت شناختن قدس بعنوان پایتخت اسرائیل غاصب را با شعارهای کوبنده مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل به جهانیان اعلام کنند.

حجت الاسلام ملایی گفت: این تظاهرات در بیرجند، بعد از برگزار نماز دشمن شکن جمعه از جلوی درب ورودی مصلی المهدی به سمت پارک جنگلی برگزار خواهد شد.