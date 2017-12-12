تولید ۳۰ برنامه موشن گرافی درباره احیای دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، داود قاسم زاده رئیس اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان با اعلام این خبر گفت:این موشن گرافی ها با همکاری ستاد احیاء دریاچه ی ارومیه و در راستای برنامه های اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی احیاء دریاچه ی ارومیه ساخته شده است.

قاسم زاده هدف از ساخت این موشن گرافی ها را بیان عملکردها و چالش های پیش روی احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد.

وی افزود: این برنامه ها با همکاری دبیرخانه تالاب های اداره کل حفاظت محیط زیست استان و هنرمندان تبریزی تولید شده که از لحاظ گرافیکی و متن بسیار جذاب، گویا و برای تمامی گروه های سنی است.

دبیر شورای اطلاع رسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گفت: در سالجاری علاوه بر تولید این موشن گرافیها، مسابقات نقاشی و داستان نویسی برای کودکان و نوجوانان شهرهای حوضه دریاچه ارومیه، جلسه آموزشی دهیاران و دبیران جغرافیا و حضور در نمایشگاهها نیز در راستای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی ستاد احیا دریاچه ارومیه توسط این اداره کل برگزار شده است.