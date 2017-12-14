صادرات ۸۰ درصد گلیم شیریکی پیچ سیرجان/هنرمندان حمایت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، غدا هیجاوی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین ثبت جهانی گلیم سیرجان اظهار داشت: اشتیاق مردم دارستان و سیرجان برای ثبت گلیم بسیار قابل توجه و ستایش است.

وی افزود: یکی از فعالیت های مهم بخش دولتی و خصوصی شهر سیرجان راه اندازی موزه، خیابان، بازار و پارک گلیم است که جای تقدیر دارد.

هیجاوی با اشاره به اینکه در یک ماه گذشته ثبت جهانی گلیم سیرجان مانند یک رویا به واقعیت پیوست، بیان داشت: گلیم سیرجان به نام شهر دارستان ثبت شد.

رئیس شورای جهانی صنایع دستی منطقه آسیا و اقیانوسیه گفت: ثبت شهر سیرجان به عنوان شهر جهانی گلیم برای آیندگان نیز ماندگار و موجب افتخار خواهد بود.

وی تصریح کرد: صادر کردن ۸۰ درصد از تولیدات این نوع صنایع دستی از استان کرمان و شهر سیرجان یکی از نتایج ثبت جهانی گلیم است.

هیجاوی با اشاره به اینکه باید دایره المعارفی نوشته و در موزه گلیم در اختیار بازدید کنندگان قرار گیرد، افزود: فرماندار سیرجان از این پس باید حمایت بیشتری از بخش خصوصی و هنرمندان کند و مسئولیت سنگینی بر عهده دارد تا این هنر جهانی به نام شهر سیرجان و استان کرمان معرفی شود.

رئیس شورای جهانی صنایع دستی منطقه آسیا و اقیانوسیه بیان داشت: این باعث افتخار است که اکثریت هنرمندان صنایع دستی در شهرهای ثبت جهانی را زنان و مادران تشکیل می دهند که موجب اشتغالزایی می شود.

هیجاوی تصریح کرد: یکی از کارهای مهم وارد کردن بحث آموزش گلیم به دانشگاه ها است که موجب تغذیه علمی در زمینه تولید گلیم می شود.