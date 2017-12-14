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۲۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۵

رئیس شورای جهانی صنایع دستی منطقه آسیا و اقیانوسیه:

صادرات ۸۰ درصد گلیم شیریکی پیچ سیرجان/هنرمندان حمایت شوند

صادرات ۸۰ درصد گلیم شیریکی پیچ سیرجان/هنرمندان حمایت شوند

کرمان- رئیس شورای جهانی صنایع دستی منطقه آسیا و اقیانوسیه صادرات ۸۰ درصد از تولیدات صنایع دستی گلیم شریکی پیچ سیرجان را از نتایج ثبت جهانی گلیم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، غدا هیجاوی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین ثبت جهانی گلیم سیرجان اظهار داشت: اشتیاق مردم دارستان و سیرجان برای ثبت گلیم بسیار قابل توجه و ستایش است.

وی افزود: یکی از فعالیت های مهم بخش دولتی و خصوصی شهر سیرجان راه اندازی موزه، خیابان، بازار و پارک گلیم است که جای تقدیر دارد.

هیجاوی با اشاره به اینکه در یک ماه گذشته ثبت جهانی گلیم سیرجان مانند یک رویا به واقعیت پیوست، بیان داشت: گلیم سیرجان به نام شهر دارستان ثبت شد.

رئیس شورای جهانی صنایع دستی منطقه آسیا و اقیانوسیه گفت: ثبت شهر سیرجان به عنوان شهر جهانی گلیم برای آیندگان نیز ماندگار و موجب افتخار خواهد بود.

وی تصریح کرد: صادر کردن ۸۰ درصد از تولیدات این نوع صنایع دستی از استان کرمان و شهر سیرجان یکی از نتایج ثبت جهانی گلیم است.

هیجاوی با اشاره به اینکه باید دایره المعارفی نوشته و در موزه گلیم در اختیار بازدید کنندگان قرار گیرد، افزود: فرماندار سیرجان از این پس باید حمایت بیشتری از بخش خصوصی و هنرمندان کند و مسئولیت سنگینی بر عهده دارد تا این هنر جهانی به نام شهر سیرجان و استان کرمان معرفی شود.

رئیس شورای جهانی صنایع دستی منطقه آسیا و اقیانوسیه بیان داشت: این باعث افتخار است که اکثریت هنرمندان صنایع دستی در شهرهای ثبت جهانی را زنان و مادران تشکیل می دهند که موجب اشتغالزایی می شود.

هیجاوی تصریح کرد: یکی از کارهای مهم وارد کردن بحث آموزش گلیم  به دانشگاه ها است که موجب تغذیه علمی در زمینه تولید گلیم می شود.

کد مطلب 4172081

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