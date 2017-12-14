گروه جهادی «شهید حججی» سپاه گرگان به کرمانشاه اعزام شد

سلمان گرزین در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: نخستین گروههای جهادی با مهارتهای عمرانی، ساختوساز، تأسیسات در قالب گروه جهادی «شهید حججی» از سوی سپاه ناحیه گرگان به مناطق زلزلهزده کرمانشاه اعزام شدند.
وی افزود: این گروه جهادی 20 نفر برای خدمترسانی به مردم و منطقه زلزلهزده اعزام شدند.
مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه گرگان با بیان اینکه این گروه جهادی شامل افراد با تخصصهای مهندس عمران، معمار و کارگر ساده در راستای خدماترسانی به مردم زلزلهزده اعزام شدند، افزود: این گروه اعزامی مسئولیت ساخت سکو برای اسکان موقت کانکسها را بر عهده خواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه ساخت هفت روستای لزلهزده کرمانشاه بر عهده سپاه نینوا گلستان است، گفت: این اعزامها تا بازسازی کامل روستاها ادامه دارد.
گرزین بابیان اینکه بعد از وقوع زلزله ما شاهد آمادگی افراد در جهت خدمترسانی به مردم منطقه بودیم، تصریح کرد: استقبال بسیار خوبی از سوی مردم صورت گرفته و این در حالی است که ثبتنامها بیش از درخواست ما بوده است.
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