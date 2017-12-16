موبایل نابینایان طراحی شد/ ساخت عصای هوشمند

سیده اسری پاکنهاد مخترع دستبند پوشیدنی_بریل هوشمند نابینایان و عصای هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ۲۸۵ میلیون نفر در سراسر دنیا مشکل بینایی دارند، عنوان کرد: از این تعداد ۳۹ میلیون نفر به صورت کامل نابینا هستند.

پاکنهاد گفت: از این رو در صدد آمدیم تا دستبند هایی را طراحی کنیم که با اتصال به تلفن همراه اندروید،موبایلی برای استفاده نابینایان از تکنولوژی طراحی کنیم.

این مخترع در خصوص طرح خود گفت: دستبند الکترونیکی با بلوتوث تلفن همراه اندروید متصل می شود و نقش تلفن همراه را برای نابینایان ایفا می کند.

وی با بیان اینکه موبایل نابینایان دارای کلید هایی برای رد تماس و پاسخگویی است، خاطر نشان کرد: فرد نابینا می تواند با کلیدهای بریلی که روی دستبند وجود دارد و ویبره های تعریف شده پیام ارسال کند.

به گفته محقق مرکز رشد دانشگاه آزاد سنندج؛ با کلیدهای موجود روی دستبند،فردنابینا می تواند به سایر منوها و امکانات گوشی دسترسی پیدا کند.

وی با بیان اینکه کیبورد این دستبند بریل است،گفت: این کیبورد بر اساس قوانین بریل قراردادی در کل جهان طراحی شده است.

به گفته پاکنهاد، این طرح نیازی به برنامه جانبی ندارد و به راحتی فرد نابینا می تواند تمام اقداماتی که یک فرد بینا با تلفن همراه از جمله تماس و ارسال پیام انجام می دهد را عملی کند.

این محقق با اشاره به مزایای محصول گفت: قابلیت اعلام هشدار و لرزش برای ارتباط با گجت های هوشمند، امکان اتصال به هندزفری،قابلیت دسترسی به دفترچه تماس، امکان تولید سفارشی، امکان تعریف ویبره های خاص و شخصی سازی از جمله مزایای این طرح به شمار می رود.

وی با بیان اینکه موبایل نابینایان همراه با عصای هوشمند به ثبت اختراع رسیده و داوری ها در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران انجام گرفته است،تاکید داشت: این عصای هوشمند نابینایان کوتاه ترین عصا در دنیا محسوب می شود.

پاکنهاد افزود: این عصای هوشمند قدرت کنترل شناسایی موانع در ازدحام تا ۵ سانتیمتر و در فضای باز تا دومتر را دارد.

به گفته این محقق، سازمان بهزیستی و مراکز توابخشی مهمترین مخاطب های این طرح به شمار می رود.

وی با بیان اینکه این طرح به نتیجه رسیده است، افزود: در حال حاضر اگر سرمایه گذاری به میان آید می توان این طرح را به تولید انبوه رساند.