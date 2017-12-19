باید توان رزمی خود را برای رویارویی با تهدیدات بالا ببریم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش صبح امروز (سه‌شنبه ۲۸ آذر) در همایش سراسری فرماندهان ارتش با درود به روح بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و تقدیر و تشکر از حضور فرماندهان حاضر در همایش به ویژه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: با توکل بر خداوند بزرگ در راستای اجرای تدابیر فرماندهی محترم کل ارتش، نخستین همایش سراسری فرماندهان آجا برگزار می‌شود.

وی در ادامه به اهداف برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: تبیین تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در موضوع ارتقای توان رزمی برای رویارویی با تهدیدات به ویژه در وضعیت کنونی جهان، اهمیت تبیین تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در حکم انتصاب امیر فرماندهی محترم کل ارتش و نیز انجام هماهنگی لازم میان همه‌ی فرماندهان در جهت اجرایی شدن سیاست‌های قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) و ستاد کل نیروهای مسلح از نکات مهم در برگزاری این همایش است.

دریادار سیاری افزود: تبیین جهت‌گیری‌های امیر فرماندهی محترم کل ارتش برای اجرایی شدن تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و همچنین تبیین انتظارات سرلشکر موسوی از فرماندهان و مدیران و کارکنان ارتش از دیگر مباحث مهم این همایش است.

معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به تبیین ویژگی‌های فرماندهی جهادی در همایش بیان داشت: بهره‌برداری از سخنان ارزشمند میهمانان و تلاش در جهت هم‌افزایی عملکرد فرماندهان و مدیران برای انجام ماموریت از دیگر اهداف این همایش است.

وی در پایان بیان کرد: فردا (چهارشنبه ۲۹ آذر) نیز همایش با اهداف یاد شده برگزار خواهد شد و امیدواریم مدیران و فرماندهان حاضر بیشترین بهره را از نکات گفته شده ببرند.