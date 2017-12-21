  1. استانها
  2. یزد
۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۶

رئیس خانه صنعت و معدن یزد:

تزریق سپرده های بانکی به صنعت ۲۷ هزار شغل ایجاد می کند

تزریق سپرده های بانکی به صنعت ۲۷ هزار شغل ایجاد می کند

یزد- رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به لزوم تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی و ایجاد اشتغال در استان گفت: تزریق سپرده های بانکی به صنعت ۲۷ هزار شغل ایجاد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر کلانتر در جمع فعالان اقتصادی استان با انتقاد از کم کاری و کوتاهی بانک ها در حمایت از تولید و صنعت استان اظهار داشت: از بانک های استان می‌خواهیم که در این زمینه و اهدافی که دولت دارد در تزریق منابع کمک کنند.

وی با اشاره به سهم اشتغال صنعتی استان یزد ادامه داد: یزد به عنوان یک استان صنعتی و معدنی در سطح کشور شناخته شده است اما اینکه با صنعت و استان و تولید کننده چنین رفتار و برخوردی صورت بگیرد شایسته یک استان صنعتی نیست.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با بیان اینکه امروز بسیاری از طرح ها با پیشرفت ۹۵ درصدی معطل اندکی نقدینگی برای تولید و ایجاد اشتغال است، افزود: تزریق منابع مالی و بانکی می تواند بسیاری از مشکلات این صنایع را برطرف کرده و از رکودی که دامن تولید را گرفته، رهایی بخشد.

وی با تاکید بر اینکه اکثر صنایع استان کوچک و متوسط هستند و از رکود خارج نشدند، تصریح کرد: در شش ماه گذشته ۱۳۰۰ میلیارد تومان سپرده از سوی بانک ها جذب شده و اگر این اعتبارات به صنعت استان تزریق شود، ۲۷ هزار شغل ایجاد می شود.

کلانتر تاکید کرد: اگر منابعی که به صورت سپرده جذب می شود در سطح استان برای تکمیل طرح ها مصرف شود در ایجاد اشتغال موثر است و بخشی از بیکاران را به اشتغال می رساند.

وی بیان داشت: مشکل مالی و نقدینگی، مشکلات مالیاتی، معوقات بانکی، وضعیت فعلی فضای کسب و کار و تحریم های بانکی و مشخص نبودن قیمت ارز از دیگر مشکلات بخش تولید هستند که باید به آن‌ ها توجه ویژه‌ای کرد تا رفته رفته مشکلات کم شود.

کد مطلب 4178787

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار