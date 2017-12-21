به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در همایش صیانت از نهاد مقدس روحانیت که در سالن همایش مدرسه علمیه امام کاظم(ع) قم برگزار شد، اظهار داشت: حوزویان سنگربانان عرصه حفاظت، صیانت و نگهبانی از ارزش‌های الهی در جامعه هستند که باید تلاش‌های بیشتری در این راه انجام شود.

وی ابراز داشت: دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به رغم آنکه برخی به اشتباه تصور می‌کنند که در مقام دفاع بی‌جهت از جایگاه روحانیت است، یقینا اینگونه نبوده و هم پرونده‌ها و برخوردها نشان می‌دهد که برابر موازین شرعی و قانونی با دقت رسیدگی می‌شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن نیستیم که برای مراجعه کنندگان، پرونده قضائی تشکیل دهیم، بلکه صلح و سازش در نوبت اول قرار داشته و درصد بالایی را به خود اختصاص می‌دهد.

رئیس دادگاه‌های ویژه روحانیت تصریح کرد: هدف دوم از تشکیل این مجموعه، صیانت موازین شرعی و حیثیت حوزه و روحانیون محترم است و در این راستا قدم بر می‌داریم.

حجت الاسلام منتظری خطاب به آیت الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه گفت: وظایف ما در صیانت از حوزه، آنگاه می‌تواند کامل‌تر باشد که تعامل و همکاری و هم افزایی میان دادگاه ویژه روحانیت و حوزه‌های علمیه در حد مطلوب صورت بپذیرد؛ اگر بخواهیم به تنهایی حرکت کنیم، به نتیجه نخواهیم رسید و نیازمند تعامل هستیم.

وی اظهار داشت: مجموعه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری است؛ چرا که حوزه علمیه و روحانیت از ابتدا مستقل بوده و در مباحث قضایی نیز باید به صورت مستقل به دادرسی بپردازد.

دادستان کل کشور ابراز داشت: حوزه از درون باید به صیانت خود بپردازد؛ اما امروز جامعه روحانیت از بیرون متوجه آسیب‌های بسیاری است و پرونده‌هایی را در حوزه قضائی قم، تهران و... داریم که نشان دهنده حرکت حساب شده و برنامه ریزی شده در اتاق فکر و در مراکز ارزیابی‌های بسیار دقیق برای نفوذ و ضربه زدن به روحانیت و جایگاه اصیل و محکم است.

رئیس دادگاه‌های ویژه روحانیت گفت: افکار و اندیشه‌های انحرافی یکی از مباحثی است که روحانیت ما را تهدید می‌کند و باید با آنان مبارزه علمی و فکری کرد؛ امروز گروه‌های گوناگونی در حوزه علمیه قم در حال فعالیت و نفوذ هستند که باید مراقب آنان بود و کم آنان هم زیاد است.

حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: هماهنگونه که فضای مجازی اگر کنترل نشود، تهدیدی برای جامعه و جوانان است، برای حوزه‌های علمیه و طلاب جوان نیز آسیب است و باید مراقبت نمود.

وی با بیان این مطلب که انتظار ما از دولتمردان و مسئولین این است که به فکر تهدیدهای فضای مجازی باشند، اظهار داشت: باید از این تکنیک و فناوری روز حداکثر استفاده را کرد؛ اما متأسفانه مسئولین امر و دست اندرکارانی که باید مدیریت صحیح و دقیقی در این فضا داشته باشند، کوتاهی می‌کنند.

دادستان کل کشور با ابراز گلایه از برخی از سخنان رئیس جمهور در همایش حقوق شهروندی، ابراز داشت: رئیس جمهور در آن همایش بیان کرده است: «دستگاه‌های مختلفی به دنبال بستن شبکه‌های اجتماعی بوده و می‌گویند باید بزرگراه را ببندیم، چون یک راننده تخلف کرده است؛ اما این چه استدلالی است که به خاطر یک تخلف، بزرگراهی بسته شود»؛ این سخن، یک مغالطه است؛ چراکه ما نه به دنبال بستن فضای مجازی هستیم؛ نه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم و مسئولین نباید مغالطه کنند.

رئیس دادگاه‌های ویژه روحانیت کشور خاطرنشان ساخت: ما هرگز به دنبال بستن فضای مجازی نیستیم؛ چرا که نه امکان پذیر است و نه منطقی است.

حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: مراقبت از شبکه‌های بی‌هویت، بدهویت و وابسته به اجانب، به معنای بستن فضای مجازی نیست؛ بلکه باید شفاف سازی انجام داد تا بدانیم چه کسانی در حال تزریق خوراک فکری به جامعه هستند.

وی بیان داشت: رئیس جمهور در همان همایش حقوق شهروندی گفته است: «فضای ارتباط مردم با جهان حفظ خواهد شد؛ ما دنبال فیل‌تر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود؛ اینجا وزیر ماست و به مردم قول می‌دهد دستش روی فیلترینگ نخواهد رفت»؛ همانگونه‌ای که هر فردی در این کشور باید شناسنامه داشته باشد، چرا باید اجازه دهیم در فضای مجازی که اثرگذاری بالایی در جامعه دارد، افراد بی‌هویت یا اشخاص و جریاناتی که هویت معلومی ندارند، تأثیرگذار باشند؛ ما نمی‌گوییم فیل‌تر کنید؛ می‌گوییم اجازه دهید این شبکه‌ها که خوراک به جامعه می‌دهند، دارای هویت باشند و شفاف سازی کنیم؛ مسئولین کشور نباید مغالطه کنند.

دادستان کل کشور اظهار داشت: انتظار ما تعامل و همکاری دولتمردان در این زمینه است و با قوت به شفاف سازی شبکه‌های اجتماعی ادامه خواهیم داد.