«گرگ بازی» تحویل جشنواره ملی فیلم فجر شد/ اتفاقات عجیب در یک خانه

به گزارش خبرگزاری مهر، صداگذاری «گرگ بازی» توسط ایرج شهرزادی به تازگی به پایان رسیده و فیلم تحویل دفتر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر شده است.
عباس نظام دوست پیش از این سابقه دستیاری و برنامه ریزی فیلم های همچون ارغوان، یک دزدی عاشقانه را در کارنامه خود دارد. او همچنین تاکنون ساخت فیلم های کوتاه زندگی معمولی آقای مظفری و اکسیدان را برعهده داشته است.
«گرگ بازی» اولین فیلم بلند نظام دوست داستان چند رفیق قدیمی است که شبی در خانه موروثی یک دوست جمع میشوند و با ورود مهمانان تازه وارد، ماجراهای عجیبی رخ میدهد.
در این فیلم علی مصفا، هانیه توسلی، نگار جواهریان، سهیلا گلستانی، سعید چنگیزیان، مهسا علافر، فهیمه امنزاده، احسان گودرزی، امیرحسین قدسی، حمید پورآذری، ژرژ پطرسی، منوچهر زندهدل، محمدرضا مالکی، سوده سعدایی، قاسم فرمانبردار به ایفای نقش می پردازند.
عوامل تولیدگرگ بازی عبارتند از کارگردان:عباس نظامدوست، نویسندگان فیلمنامه: مجید اسلامی، عباس نظامدوست، علی نعمتالهی، بی تا شباهنگ، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی، طراح صحنه: امیر حسین قدسی، مرتضی فربد، تدوین: مستانه مهاجر، صدابردار: وحید رضویان، طراحی صدا و میکس: ایرج شهزادی، نعیم مسچیان، طراح چهرهپردازی: یاسمن محباهری، طراح لباس: ندا نصر، مدیر تدارکات: عماد طاهری، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: پانته آ حسینی، منشی صحنه: نائله شریفی، عکاس: مریم سپهری، مشاور رسانه ای: بیتا موسوی، تصحیح رنگ و نور:فرهاد قدسی، عنوانبندی: سیاوش پورخلیلی، گرافیست: آیه حیدری، مجری طرح و مدیرتولید: سیاوش سرمد و تهیهکننده: محمدعلی نجفی.
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