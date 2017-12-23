استودیوی موسیقی «شهر صدا» افتتاح شد/ توصیه سریر به صدابرداران

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه مجموعه استودیوهای «شهر صدا» از مجهزترین مجموعه های ضبط و تولید آثار موسیقایی و سینمایی روز جمعه اول دی ماه با حضور تعدادی از هنرمندان حوزه موسیقی برگزار شد. این مجموعه استودیوها شامل استودیوی صدابرداری موسیقی و استودیو صداگذاری است که از تاریخ یاد شده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

اتاق ضبط به مساحت ۷۰ مترمربع با سقف ۴ متر، اتاق فرمان به مساحت ۲۰ مترمربع با سقف ۴ متر، سیستم تغییر زمان «واخنش»، اتاق ضبط از طریق متحرک بودن سقف از ۴۰۰ میلی ثانیه (جذب کامل) تا ۱۱۰۰ میلی ثانیه (انعکاس کامل)، سیستم تهویه مطبوع ساکت با نویز زمینه کمتر از ۳۰ دسی بل، تجهیز ۲۵ کانال پیش تقویت کننده، تجهیز نرم افزارهای اوریجینال، تجهیز بیش از ۳۰ میکروفن استاتیک، دینامیک و ریبون برای ضبط ادوات محتلف موسیقی با بهره گیری از بهترین مدل ها و تجهیز به سیستم نور حرفه ای برای ضبط نماهنگ از قابلیت هایی است که برای ساخت استودیو «شهر صدا» در نظر گرفته شده است.

اندیشه منتظر ماندن برای کمک دیگران نتیجه ای ندارد

آیدین الفت مدیر استودیو «شهر صدا» در ابتدای این مراسم بیان کرد: امروز بسیار خوشحالیم که بعد از یک سال و نیم، تلاش و کوشش همکارانم به ثمر نشسته و ما شاهد افتتاح یکی از مجهزترین استودیوهای موسیقی هستیم. طراحی و ساخت این مجموعه نشان داد که اندیشه منتظر ماندن برای انجام کاری در جای دیگر ثمری ندارد. طی ماه های اخیر به همت همین بچه های موسیقی از جمله علی جعفری پویان مراسم «سال نوا» به عنوان یکی دیگر از حرکت های خودجوش فرهنگی برگزار شد و نشان داد که اگر با اتکا به همت و تلاش هنرمندان کاری صورت گیرد، قطعا سرنوشت روشن و درستی خواهد داشت.

وی گفت: استودیو «شهر صدا» یکی از مجهزترین استودیوهای ضبط موسیقی است و ما در این مدت برای حفظ تمامی موارد فنی و تکنیکی آن بیش از یک متر و بیست سانتی متر گودبرداری کردیم، ضمن اینکه بهره گیری از مشاورهای متخصصان برجسته صدا از جمله مهندس درخشان در انجمن H کوستیک ایران، بهره مندی از بهترین میکروفن ها و توجه به موضوع «ریکوردینگ آنسامبل (ضبط به شیوه گروه نوازی)» از جمله شاخص هایی است که می توانیم برای این مجموعه در نظر بگیریم.

اعطای یک سوبسید فرهنگی برای هنرمندان

این متخصص حوزه طراحی صدا با اشاره به ویژگی های فنی استودیو «شهر صدا» اظهار کرد: طبق محاسباتی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که ۱۸ سال بعد باید کار کنیم تا هزینه های صرف شده برای استودیو به ما بازگردانده شود اما بسیار خوشحالیم که میزان اجاره بهای این استودیو به حدی کم است که می تواند برای هنرمندان نوعی سوبسید به حساب آید. طبق اعداد و ارقامی که به دست آمده مبلغ اجاره بهای استودیو ساعتی ۵۰۰ هزار تومان است که ما آن را به ساعتی ۱۰۰ هزار تومان تقلیل دادیم.

الفت در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: چندین سال است که اتفاقات بسیار خوبی از جمله وارد شدن رشته فناوری صدا در حوزه دانشگاهی و ثبت عنوان «طراحی صدا» در جشنواره تئاتر فجر افتاده است. به هر حال اینها نتیجه تلاش من و همکارانم در حوزه صداست که هر زمان رویداد جدیدی در این عرصه اتفاق می افتد گویی خستگی ما از کارهای انجام شده مرتفع می شود.

از استودیوهای مجهز به درستی استفاده کنیم

محمد سریر عضو شورای عالی خانه موسیقی هم در این مراسم گفت: افتتاح چنین مجموعه هایی در حوزه صدابرداری می تواند سرمنشا اتفاقات ارزشمندی باشد. در عین حال علاوه بر اینکه باید به ساخت و ساز استودیوهای مجهز موسیقی توجه کنیم به کسانی که پشت این دستگاه ها می نشینند نیز تمرکز بیشتری داشته باشیم زیرا زمانی می توانیم از این استودیوهای مجهز به درستی استفاده کنیم که افراد متخصص نیز در این حوزه حضور فعالی داشته باشند.

این آهنگساز پیشکسوت موسیقی کشورمان با قدرداتی از آیدین الفت در راه اندازی استودیو «شهر صدا» تاکید کرد: در این مدت استودیوهای حرفه ای زیادی ساخته شده، اما همان گونه که آیدین الفت به آن اشاره کرد آن دلدادگی هایی که در این مجموعه ها لازم است کمتر انجام گرفت. ذکر این نکته هم لازم است که در حوزه صدابرداری باید به این نکته توجه کنیم که کار صدابردار بالابردن بیخود و بی جهت کیفیت کارها نیست، کار صدابردار این است که توانایی ها را به شکلی واقعی نشان دهد.

کیومرث مرادی مدرس و کارگردان تئاتر که اجرای این مراسم را به عهده داشت، با اشاره به برنامه ریزی های دیگری که برای این مجموعه در نظر گرفته شده است، توضیح داد: امیدوارم با برنامه ریزی هایی که انجام گرفته این مکان پاتوقی برای اهالی موسیقی و تئاتر شود.

اجرای کوارتت زهی «رسپینا»، اجرا، پخش کلیپی به کارگردانی امید بنکدار و ضبط دوئت رضا تاجبخش و حمید حامی از جمله بخش های دیگر مراسم افتتاح استودیو «شهر صدا» بود.

محمدرضا چراغعلی، مزدا انصاری، علی جعفری پویان، فرهاد هراتی، سامان احتشامی، میلاد عمرانلو، رضا عسگر زاده، حسن درخشان، سهراب برهمندی از جمله هنرمندانی بودند که در این مراسم حضور پیدا کردند.