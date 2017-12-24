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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵

پوسترهای «فراتر از احترام» در موزه هنرهای معاصر فلسطین

پوسترهای «فراتر از احترام» در موزه هنرهای معاصر فلسطین

نمایشگاه پوستر های «فراتر از احترام» از آثار گالیکا هنرمند کوزوویی در موزه هنرهای معاصر فلسطین برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه صبا، در نمایشگاه «فراتر از احترام» ۴۰ پوستر از آثار گالیکا در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد. مراسم افتتاحیه عصر سه شنبه ۵ دی ساعت ۱۶ آغاز و تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت.

گالیکا از اعضای «اتحادیه طراحان» است که در برگیرنده هنرمندانی از ۳۴ کشور جهان است.

«فراتر از احترام» نخستین نمایشگاه انفرادی این هنرمند در ایران است.

علاقه مندان جهت بازدید ازاین نمایشگاه می توانند تا ۱۴ دی همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ به موزه فلسطین مراجعه کنند.

نشانی خیابان طالقانی بالاتر از میدان فلسطین نرسیده به ولیعصر خیابان برادران مظفر پلاک ۷۴ مراجعه کنند.

کد مطلب 4180983
فریبرز دارایی

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