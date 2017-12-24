پوسترهای «فراتر از احترام» در موزه هنرهای معاصر فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه صبا، در نمایشگاه «فراتر از احترام» ۴۰ پوستر از آثار گالیکا در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد. مراسم افتتاحیه عصر سه شنبه ۵ دی ساعت ۱۶ آغاز و تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت.

گالیکا از اعضای «اتحادیه طراحان» است که در برگیرنده هنرمندانی از ۳۴ کشور جهان است.

«فراتر از احترام» نخستین نمایشگاه انفرادی این هنرمند در ایران است.

علاقه مندان جهت بازدید ازاین نمایشگاه می توانند تا ۱۴ دی همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ به موزه فلسطین مراجعه کنند.

نشانی خیابان طالقانی بالاتر از میدان فلسطین نرسیده به ولیعصر خیابان برادران مظفر پلاک ۷۴ مراجعه کنند.