واکاوی حمله به دفتر فرهنگی شیعیان در پایتخت افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، صدای افغان در گزارشی درباره حمله به مرکز فرهنگی شیعیان در کابل و دفترخبرگزاری صدای افغان آورده است: قبل از ظهر امروز پنجشنبه سه انفجار انتحاری و بمب‌گذاری، دفتر مرکزی خبرگزاری صدای افغان(آوا) و دفتر مرکزی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان را در حوزه ششم در غرب کابل هدف قرار داد.

صبح امروز حوالی ساعت ۱۰:۴ دقیقه به وقت محلی، ابتدا یک عامل انتحاری به دفتر خبرگزاری صدای افغان و مرکز فعالیت های فرهنگی- اجتماعی تبیان حمله کرد.

دقایقی پس از آن، حمله انتحاری دوم صورت گرفت و هنگامی که آمبولانس ها در حال انتقال شهدا و مجروحین بودند، سومین حمله نیز به وقوع پیوست.

براساس گزارش وزارت کشور، در این حملات، تا کنون –تا لحظه نوشتن این گزارش- دست کم ۴۰ نفر شهید و ۵۳ تن دیگر، زخمی شده اند.

نصرت رحیمی؛ معاون سخنگوی وزارت کشور به رسانه ‌ها گفته است که حمله نخست، انفجار انتحاری و دو انفجار دیگر ناشی از انفجار مواد منفجره بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا) در انفجار نخست، یک عامل انتحاری، مواد انفجاری همراه اش را در دفتر این رسانه منفجر کرد. در این ساختمان دفتر مرکز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تبیان نیز واقع است.

سید حسن حسینی؛ مسؤول دفتر کابل خبرگزاری صدای افغان (آوا) می گوید که در زمان حمله، یک نشست علمی- پژوهشی با موضوع رویداد ۲۸ دسامبر (هجوم نیروهای شوروی سابق به افغانستان) نیز در جریان بود که در آن، ده ها تن از دانشجویان و نخبگان فرهنگی و دانشگاهی کشور، حضور داشتند.

احتمال می رود که بخش بزرگ قربانیان این رویداد غم انگیز را شرکت کنندگان در آن نشست، تشکیل بدهند.

خبرنگار ما می گوید که همه کسانی که در گفتمان علمی- پژوهشی شرکت کرده بودند یا شهید شده اند و یا در اثر سوختگی ناشی از انفجار، به شدت آسیب دیده اند.

آقای حسینی آمار شهدا و زخمی های این رویداد را ده‌ها نفر اعلام کرد.

به گفته خبرنگاران ما در کابل، سومین انفجار در زمان انتقال اجساد و زخمی ها، صورت گرفت و به این ترتیب، شمار شهدا و زخمی های این رویداد، بسیار بیشتر از آمار اعلام شده خواهد بود.

خبرگزاری آوا، تصاویری را از رویداد نشر کرده که تخریب دفتر و اجساد و پیکرهای قربانیان را نشان می ‌دهد.

مسؤولیت این حادثه را تاکنون کسی به عهده نگرفته است؛ اما گروه طالبان اعلام کرده که این انفجار کار آنها نبوده است.

ذبیح الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان با بیان اینکه با رسانه ها هیچ مشکلی ندارند، دست داشتن در حمله تروریستی امروز به خبرگزاری صدای افغان و مرکز تبیان را رد کرد.

خبرگزاری صدای افغان از رسانه های پرمخاطب و فعال افغانستان محسوب می شود که رویکرد آن، در کنار بازتاب سریع، به‌هنگام، دقیق و حرفه‌ای رویدادهای روز افغانستان، منطقه و جهان، نقد رویکردهای افراطی به دین و سوء استفاده گروه های تکفیری و تروریستی از اسلام برای تحقق آمال و امیال دشمنان اسلام و مسلمانان می باشد.

این خبرگزاری به طور ویژه، دیدگاه های آگاهان و منتقدانی را بازتاب می دهد که از توسعه پرسش برانگیز و سیستماتیک تفکر افراط و تکفیر و ترور در افغانستان به ویژه گروه تروریستی داعش به منظور تبدیل کشور ما به پایگاهی امن برای ایدئولوژی منحط تروریست های تکفیری که عملا در استخدام جریان های استعماری و قدرت های بیگانه اسلام ستیز قرار دارند، ابراز نگرانی می کنند و نسبت به تبعات ویرانگر آن برای همزیستی صلح‌آمیز و مثال زدنی شیعه و سنی در افغانستان، هشدار می دهند.

مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان نیز به عنوان حامی خبرگزاری به بیشترین تبیین و ترویج فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت و بازتاب طرح ها و توطئه های دشمن و نیز آگاهانیدن مردم در راستای دفاع از دین و میهن برنامه داشت.

مرکز تبیان یکی از برجسته ترین و بزرگترین تشکیلات فرهنگی اجتماعی در افعانستان است که در بسیاری از ولایات افعانستان فعال است و دفتر مرکزی آن امروز آماج حمله قرار گرفت.

بنابراین، حمله امروز به دفتر مرکزی خبرگزاری صدای افغان(آوا) و مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان، هزینه سنگینی بود که این خبرگزاری و این مرکز فرهنگی اجتماعی با استفاده مشروع از حق آزادی بیان در راستای دفاع از افغانستان، اسلام و وحدت دینی مردم مسلمان ما می پردازد.

این حمله اما جریان اطلاع رسانی فعالانه این خبرگزاری و این مرکز فرهنگی را متوقف نخواهد کرد و هرگز موجب عقبگرد از اهداف تعیین شده آن نخواهد شد.

شهدا و آسیب دیدگان عزیز و سرافراز این رویداد بزدلانه تروریستی نیز با آگاهی از خطرات و هزینه های سنگین این رسالت عظیم و خطیر، برای برملا کردن ماهیت نفرت انگیز جریان های تکفیری و تروریستی، مشتاقانه و ایثارگرانه تلاش، مبارزه و فداکاری کردند و در نهایت در این راه مقدس، از جان های عزیز شان مایه گذاشتند.

یاد و نام شهدا را گرامی می داریم و برای آنها از پیشگاه خداوند بزرگ، علو درجات آرزو می کنیم.

برای زخمی های عزیز این رویداد غم انگیز نیز آرزوی بهبودی و سلامتی کامل داریم.

در پایان یکبار دیگر، تصریح می کنیم که راه شهدا ادامه دارد و خبرگزاری صدای افغان (آوا) و مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان با عزمی استوار و اراده و ایمانی راسخ و راستین، مصمم و مطمئن، مسیری را که برگزیده است، ادامه خواهد داد و بر عهدی که با شهدا، برای دفاع از کیان اسلام و افغانستان بسته، ایستاده است.