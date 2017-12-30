تغییر در جدول سی و سومین جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول سی و سومین جشنواره موسیقی فجر با اعمال تغییراتی در برنامه چند تالار میزبان بار دیگر در اختیار مخاطبان قرار گرفت. بر همین اساس اجرای گروههای «داماهی»، «بمرانی» و امید نعمتی که قرار بود به میزبانی سالن همایشهای برج میلاد برگزار شود به سالن ایرانیان و برج آزادی تغییر یافت.
گروه داماهی ۲۷ دیماه طی دو نوبت در برج آزادی روی صحنه خواهد رفت. گروه «بمرانی» و امید نعمتی نیز ۲۹ دیماه هر کدام یک نوبت در سالن ایرانیان اجرا دارند. این در حالی است که اجرای علی زندوکیلی در سالن همایشهای برج میلاد پا برجاست.
سی و سومین جشنواره موسیقی فجر روزهای بیستم تا سی ام دی ماه سال جاری به مدیریت حمیدرضا نوربخش در تالارهای وحدت، رودکی، برج آزادی، فرهنگسرای نیاوران، سالن ایرانیان و برج میلاد تهران برگزار می شود.
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