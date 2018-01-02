هلاکت قاچاقچی مسلح و کشف یک تن مواد افیونی در جنوب شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری گفت: یگان های عملیاتی شهرستان زاهدان با پشتیبانی فنی و اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، یک باند بزرگ را که به صورت مسلحانه و با استفاده از خودروهای تیز رو ، مواد مخدر را از مناطق مرزی به جنوب استان منتقل و از آنجا به عمق کشور حمل می کردند، شناسایی کردند.

وی افزود: تیم های اطلاعاتی پلیس، با رصد مداوم تحرکات اعضای این باند مسلح، قاچاقچیان را که در محور خاش- زاهدان با ۳ دستگاه خودرو در حال جا به جایی مواد مخدر بودند، تحت نظر قرار دادند و به محض ورود به منطقه کمین پلیس، با آنها درگیر شدند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به حدود نیم ساعت درگیری مسلحانه تکاوران پلیس با قاچاقچیان مسلح گفت: در این عملیات مسلحانه با آتش پر حجم تیم های عملیاتی، یک قاچاقچی مسلح به هلاکت رسید و ۴ قاچاقچی دیگر به همراه یک قبضه سلاح کلاش، دستگیر شدند.

سردار قنبری در خصوص مقدار مواد مخدر کشف شده در این عملیات گفت: ماموران در پاکسازی منطقه درگیری و بازرسی از ۳ خودرو متعلق به اعضاء این باند، یک تن و ۷۰ کیلو تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در خاتمه با توجه به نقش تعیین کننده شهروندان در موفقیت های پلیس، از آنها خواست: هرگونه اخبار و اطلاعات در رابطه با فعالیت باندها و فروشندگان مواد مخدر را سریعا به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند تا پلیس در کمترین زمان ممکن با سوداگران مرگ و مخلان نظم و امنیت برخورد قاطع کند.