شفر جانشین محرومان استقلال را انتخاب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر در یکی از سخت ترین و حساس‌ترین دیدارهایی که پیش رو دارد در هفته هجدهم میهمان تیم تراکتورسازی تبریز است. تیمی که به دلیل مناقشات پیش آمده بین مدیرعامل و سرمربی‌اش دوران بحرانی را سپری می کند. سرمربی آلمانی آبی پوشان که در هفته های اخیر تیمش فوق العاده نتیجه گرفته تنها مشکلش برای این بازی غیبت دو بازیکن تاثیرگذار به دلیل محرومیت است.

شفر روز جمعه قادر به استفاده از روزبه چشمی و سرور جباروف نیست تا با تغییراتی اجباری در خط دفاعی و میانی‌اش آماده حضور در این میدان شود. مربی کهنه کار آبی پوشان برای انتخاب جانشین این دو بازیکن محروم کار سختی نداشت و جانشین این دو بازیکن را شناخته است.

بنا بر این گزارش، شفر به احتمال زیاد به جای روزبه چشمی از پژمان منتظری در قلب خط دفاعی‌اش استفاده می‌کند و فرشید اسماعیلی را جانشین سرور جباروف در خط میانی تیمش خواهد کرد.

آبی پوشان تهران در حالی که توانسته‌اند خود را به رده پنجم جدول برسانند از ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه ۱۵ دی در ورزشگاه یادگار امام میهمان تراکتورسازی تبریز هستند. تراکتورسازان با ۲۰ امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار دارند.