«مایک پنس» بار دیگر از اغتشاشگران در ایران حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در ادامه دخالت‌ های مقامات واشنگتن در امور داخلی تهران با انتشار پیامی توئیتری باز هم از آشوب گرانِ اغتشاشات اخیر در ایران حمایت کرد.

معاون رئیس جمهور آمریکا در این باره نوشت: معترضان در ایران باید بدانند که حمایت دو حزبی از مردم آزادیخواهی که به مبارزه علیه فساد و ظلم حکومتشان ادامه می دهند، وجود دارد.

معاون رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پیش نیز گفته بود: ما به مردمی آزادیخواه در همه جا نیاز داریم تا در کنار مردم ایران علیه سپاه پاسداران انقلاب ایستادگی کنند. آن ها (سپاه) آزادی های اساسی مردم را محدود کرده و پول ایران را به جای کمک به ایرانی های سختکوش در آن کشور برای حمایت از تروریسم در خارج از مرزهای این کشور غارت می کنند.

این در حالیست که در جریان برخی اغتشاشات اخیر در ایران، مقامات آمریکائی تلاش های زیادی را برای مداخله در امور داخلی تهران به انجام رسانده اند.