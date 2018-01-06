به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های انتخابی جودو رده نونهالان استان با حضور بیش از یکصد جودوکار مدعی کسب عناوین قهرمانی در سالن کانون بسیج قم برگزار شد و با معرفی نفرات برتر اوزان مختلف به اتمام رسید.



این دوره از مسابقات که برای نخستین بار روز جمعه به طور رسمی در رده سنی ۹ تا ۱۲ سال در سطح استان قم برگزار شد بیش از ۱۰۰ جودوکار نونهال از باشگاه‌های مختلف استان آمادگی خود را برای حضور در این رقابت‌ها اعلام کردند و به عنوان مدعی کسب عناوین قهرمانی در مراسم وزن کشی حضور یافتند.



در وزن منهای ۲۷ کیلوگرم امیرعلی نبی گل به مقام نخست دست یافت، امیر اسماعیل گل به مدال نقره و امیرعلی شاه نظری به مدال برنز دست یافت و در وزن منهای ۳۴ کیلوگرم محمد حسین شیشه گران در صدر ایستاد و اول شد و محمدحسین اسماعیل گل و ابوالفضل قاسمی به ترتیب دوم و سوم شدند.



در پایان پیکارهای وزن منهای ۳۸ کیلوگرم محمد رضا سعیدی به عنوان نخست دست یافت و مدال طلای این وزن را تصاحب کرد و محمدجواد حسین خانی جودوکاری بود که نائب قهرمان شد و علی سلمان پور به مدال برنز این وزن رسید.

محمد مهدی اسدی ورزشکاری بود که بالاتر از سایر رقبای خود در وزن منهای ۴۲ کیلوگرم قرار گرفت و عنوان قهرمانی و مدال طلا را از آن خود کرد تا عرشیا بیگی به مدال نقره و عنوان دومی بسنده کند، در این وزن ابوالفضل صفری با مدال برنز از این مسابقات خارج شد.



رقابت‌های وزن منهای ۴۶ کیلوگرم انتخابی جودو استان قم با قهرمانی اشکان ایل علی بیگی خاتمه یافت و عباس ملکی از سکوی نائب قهرمانی این پیکارها بالا رفت و مهدی محمدی گردن آویز برنز و جایگاه سومی را تصاحب کرد و محمد امین نصرتی، محمد صابری و مهدی پورعلی جودوکاران نونهالی بودند که عنوان‌های برتر قهرمانی، نائب قهرمانی و سومی این دوره از پیکارها را در اختیار گرفتند و مدال های طلا، نقره و برنز را کسب کردند.

در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم جدال ورزشکاران به گونه‌ای رقم خورد که امیر علی رضایی و یاسین عربلو دیدار پایانی و فینال این وزن را برگزار کردند که سرانجام رضایی پیروز این دیدار شد و مدال طلا را به دست آورد و مدال‌های نقره و برنز به عربلو و ابوالفضل محرمی رسید.