علیرضا آذربایجانی، نایب رئیس هیأت مدیره کانون وکلا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بررسی حق الوکاله ها گفت: مقوله حق الزحمه تابع قوانین است بااین حال درحال حاضر از ماه گذشته کارگروهی در قوه قضائیه برای همین مسئله تشکیل شده است.

وی افزود:در این کارگروه از کانون وکلا برای بررسی حق الزحمه ها و حق الوکاله ها هم دعوت شده است. این کارگروه در حال تدوین مقررات جدید مربوط به حق الزحمه است و قرار است مصوبه نهایی بعد از تصویب مراجع ذیربط،نهایی شود.

این قاضی سابق دادگستری در ادامه در خصوص آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت،گفت: این لایحه یکبار تدوین کامل و به کمیسیون قضایی ارجاع شد. کمیسیون در بررسی خودش به این نتیجه رسید که لایحه جامع بایگانی شود.

آذربایجانی افزود: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس اگر هیئت رئیسه درخواست طرح مجدد نکند لایحه بایگانی می شود و با توجه به عدم اعتراض این بایگانی انجام شده است. اما کانون برای تدوین لایحه جدید را به شکل خلاصه آماده کرده و به مجلس ارائه می دهد.