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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۵

درگفتگو با مهر مطرح شد؛

تشکیل کارگروه بررسی حق الوکاله‌ها در قوه قضائیه

تشکیل کارگروه بررسی حق الوکاله‌ها در قوه قضائیه

نایب رئیس کانون وکلا از بررسی حق‌الزحمه وکالت در قوه قضائیه خبر داد و گفت: قرار است مصوبه نهایی بعد از تصویب مراجع ذیربط نهایی شود.

علیرضا آذربایجانی، نایب رئیس هیأت مدیره کانون وکلا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بررسی حق الوکاله ها گفت: مقوله حق الزحمه تابع قوانین است بااین حال درحال حاضر از ماه گذشته  کارگروهی در قوه قضائیه برای همین مسئله تشکیل شده است.

وی افزود:در این کارگروه  از کانون وکلا برای  بررسی حق الزحمه ها و حق الوکاله ها هم دعوت شده است. این کارگروه در حال تدوین مقررات جدید مربوط به حق الزحمه است و قرار است مصوبه نهایی بعد از تصویب مراجع ذیربط،نهایی شود.

این قاضی سابق دادگستری در ادامه در خصوص آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت،گفت: این لایحه یکبار تدوین کامل و به کمیسیون قضایی ارجاع شد. کمیسیون در بررسی خودش به این نتیجه رسید که لایحه جامع بایگانی شود.

آذربایجانی افزود: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس اگر هیئت رئیسه درخواست طرح مجدد نکند لایحه بایگانی می شود و با توجه به عدم اعتراض این بایگانی انجام شده است. اما کانون برای تدوین لایحه جدید را به شکل خلاصه آماده کرده و به مجلس ارائه می دهد.

کد مطلب 4192020

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