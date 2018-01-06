محمدمهدی تندگویان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به به وجود برخی مشکلات تشکلهای مردم نهاد به دلیل نداشتن شناسه، افزود: از آنجا که این تشکلها شناسه ندارند، نمی توانند در بانک حساب باز کنند. این مشکل تا سال گذشته وجود نداشت اما از انتهای سال ۹۵ این مساله برای تشکلهای مردم نهاد به وجود آمده است.

وی ادامه داد: یک تفاهم نامه بین وزیر کشور و وزیر ورزش و جوانان تنظیم کرده ایم که اگر به امضا برسد مشکل شناسه حل می شود و موضوع ثبت حساب و مسائل حقوقی هم حل خواهد شد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: تاکید ما این است تشکل‌های مردم نهاد زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی باقی بمانند اما شناسه هم داشته باشند چون از نظر ما غیر انتفاعی به معنی غیر اقتصادی نیست.

تندگویان اضافه کرد: جوان باید در حوزه های مختلف وارد شود و تجربه اندوزی کند. تشکل‌ها برای ما نوعی استارت آپ هستند که از مالیات معافند و در بحث بیمه هم معافیت‌هایی دارند. توافقاتی در حوزه های مختلف هم در حال انجام است اگر شناسه هم دریافت کنند مشکلات حقوقی انها برای حساب بانکی هم حل می شود.