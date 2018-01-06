روسیه تمایلی به خروج ناگهانی آمریکا از افغانستان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فارین افیرز طی گزارشی نوشت: در حالی که همکاری روسیه و آمریکا در افغانستان در زمان «باراک اوباما» بسیار افزایش یافته بود اما اکنون مقامات مسکو اعتماد خود را به واشنگتن از دست دادهاند.
این گزارش درباره عدم اعتماد مسکو به واشنگتن در افغانستان نوشت که پس از تحریم غیرقانونی روسیه توسط آمریکا در موضوع اوکراین، در سال ۲۰۱۴ میلادی تمایل مقامات روس نسبت به حمایت از آمریکا کاهش یافته است، با این وجود اما این مقامات تمایل به خروج ناگهانی نظامیان آمریکایی از افغانستان را ندارند.
مسکو با وجود پشتیبانی از ادامه حضور آمریکا در افغانستان معتقد است که استراتژی جدید ترامپ مانند گذشته است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در این باره گفت که تمرکز بر استفاده از نیروهای بیشتر به پایان عمر خود رسیده است.
مقامات روس همچنین جایگزین شدن بالگردهای «بلک هاوک» آمریکا با «امآی۱۷» روسیه را نیز دلیل تحریم واشنگتن علیه مسکو میدانند.
افزایش مشارکت روسیه در افغانستان شامل پیشنهادهای سرمایهگذاری در زمینههای تجاری، برنامهریزی دیپلماتیک، برنامههای فرهنگی و حمایت مالی و نظامی از دولت مرکزی و کارگزاران قدرت در شمال این کشور میشود.
در سال ۲۰۱۴ میلادی، روسیه یک مرکز فرهنگی را در کابل افتتاح کرد. از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون دهها هزار کلاشینکف و میلیونها موشک به دولت افغانستان اعطا شده است. روسیه با پیگیری این سیاستها منافع زیادی دارد.
رویکرد روسیه در افغانستان تکرار برخی از عناصر استراتژی موفقش در سوریه است. در هر دو کشور، روسیه از درک ضعیف و ناپایدار آمریکا استفاده کرده است. روسیه با برگزاری مذاکرات در افغانستان، همانطور که با طرفهای درگیر در سوریه انجام داد، اطمینان داده که بخشی از حلوفصلهای آینده خواهد بود و بهطور مستقیم با تغییر دادن وضعیت، درباره نفوذش در بلندمدت هم اطمینان میدهد و نیز آمریکا را به شناختن نقش آن کشور در افغانستان مجبور میکند.
نظر شما