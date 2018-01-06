به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست خبری اسدالله قره خانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حالی عصر شنبه، برگزار شد که وی در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه وعده داده بود، هر ۶ ماه یکبار پاسخگو سوالات خبرنگاران باشد.

در این نشست سه ساعته توسعه استان، منطقه آزاد اینچه برون، تعیین تکلیف سرمایه گذار ۹۵ هزار نفر در پتروشیمی گلستان و همچنین آغاز مجدد اکتشافات نفت و گاز از مهم ترین سوال هایی بود که نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی به آن پاسخ داد.

اسدالله قره خانی در بخش نخست صحبت های خود از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به عنوان ظرفیتی برای رفع موانع قانونی توسعه استان نام برد و اظهار کرد: مدیریت استان تغییر کرده و با توجه به آشنایی استاندار گلستان به مبانی برنامه ریزی امیدواریم فهم و شناخت برای برقراری رابطه قوی با مسئولان رده بالا و اثرگذار در تخصیص بودجه در ایشان وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه یک مبنای مشترک بین تمام نمایندگان استان، نیروهای انتظامی، سپاه و استانداری و ... برای توسعه استان وجود دارد، گفت: دیگر وقت آن به پایان رسیده که در جلسات بیان مشکلات داشته باشیم.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گلستان نیازمند اراده در رفع مشکلات مردم و انجام کارهای بزرگ و تحول آفرین است، افزود: مسائل روزمره که مردم گرفتار آن هستند ناشی از ضعف مدیران و تصمیات کلان کشوری است.

در گلستان مدیر ناکارآمد داریم

وی ادامه داد: برخی از مدیران ریسک پذیر نیستند و قدرت چانه زنی با مدیران کشوری را نداشته و حتی عده ای جرأت مشورت گرفتن از نیروهای زیردست خود را ندارند.

قره خانی با بیان اینکه متاسفانه در استان هم چنین مدیران ناکارآمدی داریم به اقدامات انجام شده در حوزه توسعه استان و جذب اعتبارات اشاره و تصریح کرد: موافقت دریافت ۴۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای انجام شبکه های فرعی سد زرین گل – قره سو اخذ شده است.

وی با بیان اینکه کلنگ زنی تله کابین علی آبادکتول در دهه فجر امسال انجام می شود، از انجام رایزنی ها و گرفتن موافقت ها برای راه اندازی بخش شیمی درمانی و رادیوتراپی در بیمارستان قدیم علی آباد (قائم) و جذب سرمایه گذار فرانسوی برای تولید مرغ مادر و اجداد در استان خبر داد.

قره خانی از افزایش سهم ۲۰ تا ۲۵ درصدی درآمد مالیاتی گلستان انتقاد کرد و گفت: به استاندار هم اعلام کرده ام این موضوع یک ضعف بزرگ برای استان گلستان است و برای محقق شدن این درآمد مالیاتی باید به واحدهای تولیدی و مغازه ها فشار وارد کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه گلستان با این بودجه متحول نمی شود و باید سرمایه گذاری بزرگ با ورود بخش خصوصی در استان انجام شود، بیان کرد: به استاندار اعلام کردیم در یک فرصت سه ماهه موضوع پتروشیمی گلستان تعیین تکلیف شود.

وی به موضوع منطقه آزاد اینچه برون هم اشاره و خاطرنشان کرد: دولت در تعیین حدود و قصور منطقه آزاد حدود هفت تا ۱۰ ماه تعلل کرد اما در نهایت حدود هفت منطقه آزاد مشخص شده است.

وی یادآور شد: لایحه هفت منطقه آزاد از کمیسیون اقتصادی به صحن علنی آمده و امیدواریم تا پایان سال و بعد از لایحه بودجه در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی آغاز مجدد اکتشافات نفت و گاز در گلستان خبر داد و گفت به زودی عملیات حفاری در برخی نقاط شمالی استان آغاز می شود.