به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد انصاری درباره آخرین وضعیت تیم ملی و برگزاری تمرینات ریکاوری اظهار کرد: همگی اعضای فوتبال ملی در تلاش هستند که هرکس به هر نحو ممکن برای موفقیت تیم ملی نقش خود را ایفا کند. این کار از کادر فنی آغاز شده و ما بازیکنان هم تلاش می‌کنیم این کار را انجام دهیم.

انصاری با اشاره به حضور در تمرین تیم ملی پس از پایان بازی باشگاهی گفت: خدا را شکر تمرین ریکاوری خیلی خوبی را در مجموعه PEC انجام دادیم تا بتوانیم از لحاظ بدنی و ذهنی به شرایط مناسب و مورد نظر کادر فنی تیم ملی برسیم. امیدوارم همه بتوانیم با توجه به برنامه‌ریزی که کادر فنی تیم ملی انجام داده هم به لحاظ بدنی و هم به لحاظ ذهنی تا پیش از شروع مسابقات جام جهانی آماده حضور در این مسابقات و رقابت با حریفان شویم. برنامه‌ای که تدارک دیده شده مطمئنا برای پیشرفت تیم ملی قابل توجه است.

او درباره انگیزه خود برای حضور در فهرست نهایی کارلوس کی‌روش هم گفت: همه ما بازیکنان صد درصد تلاش می‌کنیم تا یکی از نفرات تیم ملی در جام جهانی باشیم اما به نظرم چیزی که اهمیت دارد موفقیت تیم ملی است. اگر الان ما تلاش می‌کنیم در فهرست تیم ملی باشیم به این خاطر است که در نهایت موفقیت تیم ملی برای تک تک ما اهمیت دارد.

انصاری با اشاره به رقبای ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ گفت: قطعا برای کسب نتیجه خوب باید امکانات و توجه لازم برای تیم ملی وجود داشته باشد. امیدوارم این روندی که برای تهیه امکانات و تلاش برای جلب توجه‌ ملی به تیم ملی به وجود آمده کماکان ادامه داشته باشد تا بتوانیم با کسب آمادگی کامل در مسابقات جام جهانی حاضر شویم.

مدافع تیم ملی به حضور در تمرین ریکاوری روز اخیر اشاره کرد و گفت: امکاناتی که این مجموعه در اختیار دارد کامل است و با این امکانات در شرایطی تمرین می‌کنیم که در نهایت هم می‌تواند به تیم ملی کمک کند و هم باشگاه‌ها. این شرایطی که به وجود آمده به نفع کل مجموعه فوتبال ایران است.