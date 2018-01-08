مرسدس وانت کاروان می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت مرسدس به تولید خودروهای لوکس مشهور است اما مجموعه ای ون و خودروهای جاده ای مانند Unimog وG-Class را نیز به بازار عرضه کرده است. علاوه برآن یک ون طبیعت گردی به نام Marco Polo نیز ساخته است.

در همین راستا این شرکت یک مجموعه جدید از خودروهای کاروانی را طراحی کرده است. این مجموعه X-Class نام گرفته و با کمک دو متخصص آلمانی تولید شده است.

این خودرو برای ایجاد سرپناه موقت ایده آل است و ابزارهایی مخصوص دارد.

خودرو که در حقیقت یک وانت کاروان است که دارای آشپزخانه ای با اجاق گاز سه شعله، فضایی برای نشستن سه نفر و دستشویی، سینک تاشو و دوش حمام است.

برای افرادی که خواهان کاروانی سبکتر هستند مرسدس با همکاری شرکت VanEssa یک آشپزخانه کشویی در یک سوی کاروان و بخشی برای ذخیره در سوی دیگر ساخته است.

آشپزخانه کشویی شامل مخزنی برای نگهداری مواد غذایی و قابلیت های مختلف پخت و پز، یخچال و فریزر، سینک ظرفشویی و کشوهایی برای نگهداری ابزارهاست. همچنین یک اجاق گاز تک شعله نیز دارد. کاروانX-Class VanEssa جایی برای خواب ندارد اما صاحب خودرو می تواند با استفاده از یک چادر در هوای آزاد و نزدیک خودرویش بخوابد.