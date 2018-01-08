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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۹:۱۰

برای اندازه گیری برف در آلاسکا؛

ناسا از شهروند- دانشمندان کمک می گیرد

ناسا از شهروند- دانشمندان کمک می گیرد

ناسا قصد دارد با کمک اطلاعات شهروند- دانشمندان میزان برف در ایالت آلاسکا و شمال غرب اقیانوس آرام را اندازه گیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، شاخه علمی سازمان ناسا مشغول جمع آوری سرمایه برای تحقیقی جدید است. درهمین راستا ناسا قصد دارد «شهروند- دانشمندان» را با  چوب های اسکی و کفش های برف نورد و اسنو موبیل برای اندازه گیری عمق برف در آلاسکا و شمال غرب اقیانوس آرام به کار گیرد.

 اندازه گیری های آنها به عنوان اطلاعات اولیه وارد مدل های رایانه ای و در نهایت تخمین زده می شود که چه میزان آب در رودخانه ها و مخازن آب منطقه جاری می شود.

 دیوید هیل یکی از استادان دانشگاه ایالتی اورگان در این باره می گوید: مدل اصلی ما با توجه به اندازه گیری میزان برف توسط شهروند- دانشمندان است. این اطلاعات شبیه سازی های ما را به شدت ارتقا دادند. این درحالی است که طبق آمار ناسا در ایالت های غربی آمریکا حدود سه چهارم جریان های سطحی، آب آشامیدنی را در بهار و تابستان فراهم می کنند.

 برای اندازه گیری برف در این تحقیق می توان از ابزارهای ساده مانند یک چوب دست علامت گذاری شده استفاده کرد. اما بیشتر افرادی که به کوهستان می روند ابزاری به نام «جستجوگر بهمن» در اختیار دارند. این ابزار یک عصای ۵تا۶ متری است که تا می شود. پس از بهمن با استفاده از این عصا افراد مدفون زیر برف کشف می شوند. همچنین این عصا دارای درجه بندی هایی نیز است.

نتایج اولیه این تحقیق امیدوار کننده بوده است.

کد مطلب 4193504
شیوا سعیدی

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