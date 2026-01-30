به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه نمایش سینماهای مردمی، پردیس سینما ملت، میلاد و خانه هنرمندان چهل و چهارمین جشنواره‌ی فیلم فجر اعلام شد.

در این دوره از جشنواره سینمای مردمی شامل سالن‌های زیر است:

سینما آزادی سالن اصلی، شهر هنر و شهر هفتم، استقلال، ایران‌مال سالن‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵، بام نیایش سالن سبلان و سالن تفتان، تیراژه ۲، جوان، راگا، رزمال، روتانو، زیمامال، سینماشهر قرچک، سینما شکوفه، شمیران سنتر، صبامال، فجر اسلامشهر، سینما فرهنگ، کوروش سالن گراند سینما لاله‌زار و سالن مایاک فاروس، گالریا، لوتوس مال، معین مال، مگامال سالن‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶، مهر شاهد، نارسیس، هدیش مال، همیلا سالن‌های ۱ و ۳ و ۴.

همچنین برنامه نمایش فیلم‌های جشنواره در پردیس سینما ملت که به اهالی رسانه تعلق دارد، منتشر شد.

شنبه یازدهم بهمن ماه در روز نخست نمایش فیلم‌ها در پردیس ملت، انیمیشن «نگهبانان خورشید» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی (خارج از مسابقه) و فیلم‌های «غوطه‌ور» به کارگردانی محمدجواد حَکَمی و «غبار میمون» ساخته آرش معیریان روی پرده می‌روند.

فیلم‌های کوتاه و مستند در خانه هنرمندان ایران و سالن شماره ۳ پردیس ملت به نمایش درمی‌آید.

جدول نمایش فیلم‌ها در سایت جشنواره در دسترس است.

چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

جدول سینماهای مردمی را از اینجا و جدول نمایش فیلم ها در پردیس ملت، برج میلاد و خانه هنرمندان را از اینجا ببینید.