هشدار شدیداللحن ترامپ به انگلیس و کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شدت انگلیس را از همکاری با چین بر حذر داشت و این همکاری را خطرناک توصیف کرد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه گفت: کانادا و بریتانیا نباید وارد روابط تجاری با چین شوند، زیرا خطرناک است.

رئیس جمهور آمریکا افزود: برای آنها (بریتانیا) این بسیار خطرناک است و به نظر من حتی خطرناک‌تر از آن این است که کانادا روابط تجاری با چین داشته باشد. وضعیت کانادا در حال حاضر بسیار بد است و چین را نمی‌توان راه حلی برای این مشکلات دانست.

این درحالی است که نشریه فاینشنال تایمز در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ در پی تشدید تنش‌ها میان واشنگتن و اتاوا، دیدارهای محرمانه ‌ای را با جدایی‌ طلبان ایالت نفت‌ خیز آلبرتای کانادا برگزار کرده است.

بر اساس این گزارش رهبران گروه «پروژه شکوفایی آلبرتا (APP) که از حامیان تندروی استقلال این ایالت غربی هستند، از آوریل سال گذشته تاکنون سه بار با مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار کرده ‌اند.

این گروه به دنبال برگزاری نشست دیگری در ماه آینده با مقام‌های وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا است تا برای تامین بودجه ایالت در صورت پیروزی در رفراندوم استقلال، درخواست یک تسهیلات اعتباری ۵۰۰ میلیارد دلاری را مطرح کند.

جف راث، مشاور حقوقی این گروه، اعلام کرده است که آمریکا از آلبرتای آزاد و مستقل به شدت استقبال می ‌کند و او نسبت به مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، رابطه بسیار نزدیک‌ تری با دولت ترامپ دارد.

در داخل کانادا، این تحرکات با واکنش‌های تندی همراه شده است. جیل مک‌گوان، رئیس فدراسیون کار آلبرتا، این اقدامات را مصداق «دخالت خارجی» است.

با وجود اینکه نظرسنجی ‌ها نشان می ‌دهند حدود ۳۰ درصد ساکنان آلبرتا موافق جدایی هستند، دانیل اسمیت، استاندار آلبرتا، با استقلال این ایالت مخالفت کرده و تاکید کرده است که اکثریت قاطع مردم آلبرتا تمایلی به تبدیل شدن به یکی از ایالت ‌های آمریکا ندارند.