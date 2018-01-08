دشمنی آمریکا با ایران نیاز به تحلیل خاصی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش صبح امروز دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با حضور در جمع خبرنگاران، درباره حمایت ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اغتشاش اخیر در کشور، اظهار کرد: دشمنی ریشه‌دار، عمیق و جدی آمریکایی ها از روز اول انقلاب و از قبل از آن با ملت ایران امری بدیهی است و نیاز به تحلیل خاصی ندارد.

وی افزود: آن ها از هر وسیله ای استفاده می کنند تا به نظام ضربه بزنند ولی تا امروز همه این تلاش ها با شکست رو به رو شده است.

سرلشکر موسوی با بیان اینکه دشمنان از روز اول به دنبال درگیری و سرنگونی نظام ما بودند، تصریح کرد: قرار نیست هرچه آن ها می خواهند بشود و ما در این ۴۰ سال ثابت کردیم هر دشمنی را زمین می‌زنیم.

فرمانده ارتش همچنین درخصوص اهمیت پرداختن به موضوعات دفاع مقدس تاکید کرد: پرداختن جدی‌تر و قوی‌تر به این موضوعات می‌تواند عمق دشمنی دشمنان را نشان دهد و چگونگی مقابله با تهدیدات را بازآموزی کند و ما را از مشکلات آینده به سلامت عبور دهد.